Eesti kandideerib korvpalli EM-finaalturniiri korraldajaks

Koos Eestiga taotlevad ühe alagrupi korraldusõigust veel Soome, Saksamaa, Kreeka, Leedu, Holland, Sloveenia ja Hispaania.

Kaheksast kandidaadist on Eesti ja Holland ainsad, kes pole varem EM-finaalturniiri korraldamisel kaasa löönud.

"Fakt, et 2029. aasta EM-i tahab korraldada kaheksa riiki, näitab, kui mastaapse üritusega on tegemist. Alaliidud pole nüüdseks mitte ainult mitme võõrustajaga formaadi omaks võtnud, vaid mõistavad, et see aitab korvpalli edendada laiemalt," ütles FIBA tegevdirektor Kamil Novak.

FIBA juhatus valib neli korraldajariiki järgmise aasta maikuus.

Järgmised korvpalli Euroopa meistrivõistlused peetakse 2025. aasta augustis-septembris Soomes, Lätis, Poolas ja Küprosel.