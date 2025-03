Eesti korvpallifännid näitasid EM-piletite vastu üles suurt huvi

Eesti korvpallikoondis mängib EM-finaalturniiri alagrupikohtumised Riias, sest Läti korvpalliliit valis Eesti oma ametlikuks partneriks.

Kolmapäeval tulid müüki Eesti koondise poolehoidjatele mõeldud piletipaketid ja umbes 14 000 piletit viiele Eesti koondise osalusel peetavale alagrupimängule müüdi ka maha. Enamik pääsmeid nopiti ära loetud tundidega.

"Eesti fännide huvi Euroopa meistrivõistluste vastu kinnitab, et oleme valinud koostööpartneri, kes teeb Euroopa meistrivõistlustest tõelise peo," rõõmustas korralduskomitee tegevjuht Kaspars Cipruss.

"Ma olen kindel, et Eesti rahvuskoondis tunneb end turniiri neljas mängus nagu kodus. Meie naabreid on kindlasti kosta ka mängus Läti rahvuskoondisega, aga sellele mängule organiseerime piletimüügi nii, et meie fännid saavad enamiku pealtvaatajakohtadest."

Läti korvpallikoondise toetajapiletid pandi müüki juba eelmise aasta augustis ja need paketid müüdi ka välja. Küll aga tulevad aprillis veel müüki lisapääsmed üksikutele mängudele.

Korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir algab 27. augustil. Alagruppide lõplikud koosseisud selguvad märtsi lõpus toimuva loosimise järel.