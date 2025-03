McLareni piloot kirjutas alla uuele lepingule

"Suurepärane tunne on olla osa McLareni pikaajalistest plaanidest," ütles Piastri, kelle senine leping oleks lõppenud tuleval aastal. "McLaren on minusse uskunud juba mitu aastat ja meie ühine teekond, mida oleme viimase kahe hooaja jooksul läbinud, on olnud uskumatu."

McLaren ei täpsustanud pressiteates, mitmeks aastaks leping sõlmiti.

23-aastane austraallane teenis eelmisel hooajal kaks etapivõitu ja saavutas hooaja kokkuvõttes sõitjate arvestuses neljanda koha. Ühtlasi aitas ta McLareni 26-aastase pausi järel konstruktorite arvestuses maailmameistriks.

Piastri saab uut hooaega alustada kodupubliku ees, kui sel nädalavahetusel sõidetakse Austraalias Albert Parki nimelisel ringrajal hooaja avaetapp.