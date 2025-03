Doncic ja James vedasid Lakersi kaheksanda järjestikuse võiduni

Lakers (40-21) oli seitse minutit enne neljanda veerandaja lõppu kümnepunktilises kaotusseisus, aga tegi siis 19:6 vahespurdi, lisaajal viskas Luka Doncic viis ning LeBron James Lakersi viimased neli punkti. Sloveenia korvpallitähe arvele jäi 32 punkti, 12 resultatiivset söötu ja kaheksa lauapalli, James panustas 31 punkti, 12 lauapalli ja kaheksa korvisööduga.

Võimas hoog on Lakersi läänekonverentsis tõstnud teisele kohale, lääne parimaks meeskonnaks on 51 võitu kogunud Oklahoma City Thunder. Knicksi võitude-kaotuste suhe 40-22 on põhihooaja arvestuses paremuselt viies, aga nende ees olevale neljale meeskonnale on kaotatud kõik üheksa mängu.

Tiitlikaitsja Boston Celtics (45-18) alistas Jayson Tatumi 35 punkti ja seitsme lauapalli toel Philadelphia 76ersi (21-41) 123:105. Steph Curry tabas seitse kaugviset, lõpetas mängu 40 punktiga ning Golden State Warriors (35-28) oli 121:119 üle Brooklyn Netsist (21-41).

Teised tulemused:

Chicago Bulls - Orlando Magic 125:123

Indiana Pacers - Atlanta Hawks 118:124

Houston Rockets - New Orleans Pelicans 109:97