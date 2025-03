LeBron jõudis kodupubliku ees järjekordse verstapostini

40-aastane James alustas kohtumist New Orleans Pelicansi vastu 49 999 punktiga ning tabas kolm ja pool minutit pärast mängu algust kolmese, millega jõudis esimese mängijana NBA ajaloos 50 000 punktini.

Lakers alustas suurepäraselt ning jõudis avaveerandi lõpus 15-punktilise eduni, aga külalised suutsid teisel veerandil vahe kustutada. Los Angelese klubi läks siis aga järjekordselt juhtima ning tegi kolmandal veerandil spurdi, millega saavutas 21-punktilise edu. See paisus otsustaval veerandil veel 27-punktiliseks ning Lakers vormistas kodupubliku ees kindla 136:115 (36:23, 33:36, 33:25, 34:31) võidu.

LeBron James' historic night led the Lakers to their 7th straight win!



34 PTS

8 REB

6 AST

2 BLK

5 3PM



The FIRST member of the 50,000 (combined reg. season & playoffs) PTS club: @KingJames! pic.twitter.com/HIlqtnN8LG