Võiduseeria tosinale viinud Cavaliers tagas esimesena koha play-off'is

Cavaliers teenis 12. järjestikuse võidu numbritega 112:107 (36:32, 27:27, 23:23, 26:25). Donovan Mitchell vedas võitjate vankrit 26 punktiga, Evan Mobley tõi 16 silma ja hankis 13 lauapalli (neli ründest) ning Darius Garland panustas 16 punkti ja 10 resultatiivse sööduga.

Vigastustekriisis vaevlevat Heati kandis Bam Adebayo, kes viskas oma hooaja tippmarki tähistavad 34 punkti. Lisaks kogunes tema arvele 12 lauapalli ja viis korvisöötu.

Cavaliersile (52-10) järgneb idakonverentsis tiitlikaitsja Boston Celtics (44-18), kes sai läinud ööl kodus 128:118 (31:26, 35:29, 36:27, 26:36) jagu Portland Trail Blazersist (28-35).

Celticsi tagamängijatest Payton Pritchardist ja Derrick White'ist sai esimene duo NBA ajaloos, kes mõlemad tabanud ühes mängus vähemalt üheksa kaugviset. Pritchard (kolmesed 10/16) tõi karjääri parimad 43 punkti ja White (kolmesed 9/17) kogus 41 silma. Kaotajate parim korvikütt oli 30 punkti toonud Anfernee Simons.

Hiilgava etteaste tegi ka vanameister James Harden. 2018. aastal liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks tunnistatud tagamängija viskas Los Angeles Clippersi (33-29) särgis esmakordselt 50 punkti, kui kodus oldi 123:115 (32:26, 25:31, 34:32, 32:26) üle Detroit Pistonsist (35-28). Pistonsi parimaks osutus Cade Cunningham 37 punktiga.

Teised tulemused:

Washington Wizards - Utah Jazz 125:122

Charlotte Hornets - Minnesota Timberwolves 110:125

Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks 137:107

Denver Nuggets - Sacramento Kings 116:110

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 103:120

NBA STANDINGS UPDATE



▪️ CLE (#1 in East) wins 12th in a row, clinches #NBAPlayoffs presented by Google

▪️ OKC (#1 in West) wins 5th in a row

▪️ DEN wins 40th game

▪️ LAC rises to 8th in West



