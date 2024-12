Simple Sessionil näeb senisest rohkem naisekstreemsportlasi

Simple Session on olnud teerajaja naiste ekstreemspordi tutvustamisel ka varem, lisades naiste BMX-distsipliini oma programmi juba 2012. aastal, kuid seni pole kunagi olnud mõlemad alad olnud esindatud samal aastal ja täismahus. Seekordne võistlus pakub 12 naissõitjale mõlemas distsipliinis võimaluse särada ja näidata maailmatasemel etteasteid.

Ürituse korraldaja Risto Kalmre sõnul on naissportlased teinud viimastel aastatel tohutu arenguhüppe nii oma taseme, kogukonna arendamise kui ka nähtavuse poolest. "Mul on ääretult hea meel, et Simple Sessioni veerandsajandal sünnipäeval saab kogu maailm esmakordselt Tallinnas näha nii naiste BMX-i kui ka rula parimaid sõitjaid. Tase saab olema enneolematu, kohal on mitmed olümpiasangarid ja X-mängude staarid, keda ekstreemspordi publik teab ja jälgib," rääkis Kalmre.

Naistepäeval, 8. märtsil toimuvad naiste BMX-finaalsõidud ja pühapäeval, 9. märtsil rulasõidu finaalvõistlus. Võistlusrada on suur ja kõrgete hüpetega ning sobib hästi pargisõidu-distsipliini sõitmiseks, kuid sisaldab Simple Sessionile omaselt ka mõningaid tänavasõidu elemente. Seega saab Unibet Arenal näha maailmas ainulaadse segastiili väljakut, kus osalejad saavad näidata oma julgust, loomingulisust ja tehnilist osavust.

Kalmre lisas, et naiste osalemine Tokyo ja Pariisi olümpiamängudel on andnud nendele spordialadele enneolematu hoo. "Sel suvel oli naiste BMX ka esmakordselt X-Mängude kavas ning rulas teevad naised nii X-Mängudel kui ka Street League'i suurtel maailmaareenidel juba ammu ilma."

Rulasõitjatest on mitmete teiste seas kohal varemgi Tallinnas võistelnud Sky Brown (Suurbritannia), kes on Tokyo ja Pariisi olümpiapronks, X-Mängude kuldmedalist ja Simple Session 2019 võitja; Tokyo olümpiavõitja Sakura Yosozumi (Jaapan) ning 14-aastane Pariisi olümpiakuld ning esimene naissõitja, kes maandus võistlustel nii 720- kui ka 900-kraadise hüppe Arisa Trew (Austraalia). Samuti on võistlustules Soome imelaps, 13-aastane Heili Sirviö, kes jäi möödunud suvel Pariisi olümpial viiendaks.

BMX-sõitjatest osalevad UCI maailmameister ja Pariisi olümpiahõbe Perris Benegas (Ameerika Ühendriigid), Pariisi olümpiapronks Natalya Diehm (Austraalia) ning Tokyo olümpiapronks ja Simple Session 2020 võitja Nikita Ducarroz (Šveits).

