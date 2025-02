Eesti sai golfi meeskondliku EM-i korraldusõiguse

Jõelähtmes asuv golfiväljak, mis tähistab käesoleval aastal oma 20. sünnipäeva, on lühikese ajaloo jooksul näinud palju golfitähti, kuna võõrustatud on palju eri Euroopa meistrivõistlusi.

Seni kõige kõrgema tasemega amatöörgolfivõistlus leidis aset 2016. aastal, kui võõrustati meeste individuaalseid Euroopa meistrivõistlusi. Praegune Norra superstaar Viktor Hovland kaotas toona napilt play-off'is, kuid tema nimel on senini väljaku rekord 63 löögiga. 2021. aastal võõrustati meeskondlike Euroopa meistrivõistluste II divisjoni, kus Eestil õnnestus võita pronksmedalid ja tõusta I divisjoni, kus püsitakse tänaseni. Viimati, 2022. aastal, võõrustati seenioride meeskondlikke Euroopa meistrivõistlusi.

Meeskondlike Euroopa meistrivõistluste ajalugu ulatub tagasi aastasse 1959, Eesti tiim osales esimest korda 1995. aastal. Tänapäevases formaadis koosneb meeskond kuuest mängijast. Kahel esimesel päeval mängitakse löögimängu, misjärel jätkatakse kolmel järgmisel päeval rajamängu osaga. Eesti meeskonna parim koht pärineb eelmisest aastast, kui Itaalias saadi löögimängu järel teine koht, alistati veerandfinaalis 0:3 kaotusseisust Prantsusmaa, kuid kaotati poolfinaalis hilisemale võitjale Rootsile ja pronksimatšis ka löögimängu parimale tiimile Saksamaale.

Turniiri on ajaloos võitnud paljud tänased maailma golfitipud, teiste seas Rory McIlroy, Jon Rahm, Ludvig Aberg, Shane Lowry ja Tommy Fleetwood. Kõige rohkem võite on turniiril saanud Inglismaa, kes on kroonitud parimaks juba 11 korral. Vähemalt korra on võitnud kokku 11 riiki. Käesoleval aastal võõrustab turniiri Iirimaa, korraldades võistluse Killarney Golf & Fishing Clubis.

Eesti Golfi Liidu peasekretäri Kristo Raudami sõnul on turniiri korraldusõigust üritatud saada juba mitmel viimasel aastal ja lõpuks saatis püüdlusi edu. "See on üks väheseid Euroopa meistrivõistlusi, mida pole veel Eestis korraldatud. Eks kindlasti mängis oma rolli eelmisel aastal saavutatud kõrge koht, mis pani kogu Euroopa golfiringkonna kihama," tõdes Raudam.

"Samuti on seni alati oldud väga rahul meie võistluskorraldusega, kuid loorberitele puhkama jääda ei saa ja järgmisel suvel peavad korraldajad kindlasti hakkama saama maksimaalse sooritusega, et korraldada meeldejääv turniir kõigile osalejatele. Turniiril on Eesti golfile kahtlemata veidi laiem tähendus, kuna see turniir on eeldatavalt paljudele meie hetke parimatele mängijatele ka nn lahkumisturniir amatöörgolfist, sest praeguste plaanide järgi võiks neil kõigil alata profikarjäär päeval pärast turniiri. Loodetavasti toob ajavahemik 7.‒11. juulini raja äärde palju Eesti golfisõpru oma meeskonda toetama ja ka teiste võistkondade tulevasi superstaare jälgima," sõnas Raudam.