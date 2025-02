Kristjan Ilves: hüppamine pole kindlasti nii katastroofiline kui tulemused näitavad

Reedesele võistluspäevale andis avapaugu 10 km pikkune ühisstardist murdmaasõit, kus Ilves suutis pikalt liidritega ühes pundis püsida, kuid viimasel ringil läks raskeks ja finišisse jõudis ta 19. mehena. Õhtul kandus Ilvese õhulend 91 meetri kaugusele, oli väärt 108,4 punkti ja andis kokkuvõttes 20. koha.

"Eks mul oli kindel siht [hüppemäel] midagi muuta. Üritasin, aga ju siis ei olnud piisav. Kahjuks hüppamine on selline, et kui midagi on automaatselt sees, siis sellest üleöö lahti ei saa. Eks ma võitlen ja üritan iga päev, aga kahjuks ei ole nii lihtne," sõnas Ilves hüppevõistluse järel ERR-ile.

"Kui aus olla, siis mul on väga raske hüppemäe kohta adekvaatset kommentaari anda, sest ma tõesti olen proovinud kõike, et paremuse poole saada. Võib-olla kõige kurvem on see, et pildil ei näe nii halb välja, aga hüppel puudub energia ja ma ei tea, kust seda leida. See on tunnetuse küsimus. Minu hüppamine pole kindlasti nii katastroofiline kui tulemused näitavad," lisas ta.

Laupäeval toimub individuaalvõistlus Gunderseni meetodil. "Jätkan võitlust iseendaga ja üritan jälle midagi paremaks teha. Üpris lootusetu on seis selle koha pealt, et ma ei võitle kõrgete kohtade eest, kuid ma ei anna alla."

Otseülekanne laupäevasest hüppevoorust algab kell 11.10 ja 10 km murdmaasõidust kell 15.05. Võistlustele saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.