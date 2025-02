Ilves suusasõidust: valisin täiesti vale taktika

Ilves tõdes võistluse järel, et pani taktikaga puusse. "Ma ei ole suusasõiduga rahul, sest valisin täiesti vale taktika. Arvasin, et see rada on natukene teistsugune, et siin annab midagi teha kui alguses kiiremini sõita, aga esimese kahe ringiga andsin endast liiga palju, et grupi eesotsas olla ja tempot hoida. Kolmandal ringil vaatasin, et 25 meest on täpselt sama koha peal," selgitas ta.

"Andsin endast alguses lihtsalt liiga palju ja sõitsin jalad tühjaks. Lõpus jäin ka karpi kinni, liidrite punt sai vahe sisse. Taktika poolest oli väga halb sõit, aga enesetunde poolest polnud isegi nii halb. Oleksin lihtsalt võinud rahulikult pundis tiksuda."

Mida võiks hüppemäel oodata? "Ei tea, seda saab näha, aga kui täna suusatamine nii hästi välja ei tulnud, siis äkki tuleb hüppemäel paremini."

Neljapäeval teatas Ilves, et kihlus pikaaegse kallima Karmen Puusaluga. "Meil oli eile väga eriline päev. Tegelikult kihlusime aastavahetusel, aga varem lihtsalt polnud aega, et seda välja öelda ja tahtsime seda veidi erilisemaks teha. Loodetavasti annab see mulle vaimselt jõudu juurde."

Ühisstardist võistluse hüppevooru otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.55.