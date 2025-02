Kalev/Cramo eurohooaeg kulmineerus kindla allajäämisega

Terve mängu kaotusseisus olnud Kalev/Cramo vahe vastasega venis poolajaks paarikümnele punktile ja pärast vaheaega veelgi suuremaks.

Anrijs Miška viskas kodumeeskonna kasuks 14, Stefan Vaaks 12 ja Severi Kaukiainen kümme punkti. Võitjate paremad olid Paulius Petrilevicius 18 ja Donatas Tarolis 15 punktiga.

"Ei tohiks nii, aga võib-olla selline mäng ongi siis, kui ühel võistkonnal on vaja seda võitu, et grupist edasi pääseda ja teisel on FIBA turniir läbi," põhjendas Kalev/Cramo kapten Martin Dorbek ERR-ile.

"Muidugi me ei tahtnud seda mängu niimoodi mängida. Tahtsime, et midagi jääks näppude vahel, aga kahjuks tõesti väga halb mäng jah."

See tähendas, et Kalev/Cramo lõpetas ühe võiduga kuuest mängust ja jäi M-vahegrupis neljandaks ehk viimaseks. Seejuures ainuke võit saadi võõrsil just Oradea üle. Eesti klubi lootused veerandfinaali pääseda olid katkenud juba enne kolmapäevast kohtumist.

"Kaks mängu olid punkt-punktis. See oli ainuke kaotus, kus võib-olla saime paki," lausus Dorbek. "Ma kindlasti ei ütleks, et see on tasemevahe. Siin mängivad rolli... võib jäädagi otsima, aga tegelikult ma arvan, et olime tublid. Viimane mäng jäi võib-olla tõesti halb emotsioon."

Dorbek hindab eurohooaega tervikuna pigem positiivselt. "Kuna oleme korra saanud final four'i maitset tunda, siis võib-olla hing ihkab. Tegelikult oli selles võistkonnas sisu, aga erinevatel põhjustel - vigastused ja võib-olla hooaja alguse meeskond ei ole päris see, kaks uut meest juures... süües kasvab isu, aga paneks üle keskmise hinde," lausus ta.

"Ma päris negatiivseks küll ei jääks. FIBA teine ring ja ma arvan, et olime tublid. Lihtsalt teises ringis jäi kaks nappi kaotust."

Nüüd võetakse fookusesse Eesti-Läti liiga, kus laupäeval võõrustatakse Valmiera Glass Viat.