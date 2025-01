ROK-ist välja heidetud poksiliit pöördus Trumpi poole

Pikalt juhtimisprobleemide käes vaevelnud IBA kaotas ROK-i tunnustuse ning olümpiamängude turniiride korraldamise õiguse 2019. aastal, 2021. ja 2024. aastal korraldas OM-turniiri ROK ise. Lisaks sai IBA-st 2023. aastal esimene alaliit, kes olümpialiikumisest välja heidetud on.

Eelmise aasta augustis ütles ROK-i president Thomas Bach, et otsus poksi kaasamise osas 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude kavasse tehakse käesoleva aasta jooksul.

IBA otsustas kolmapäeval aga pöörduda võõrustajamaa presidendi Donald Trumpi poole, et see poksi ikkagi kavasse lisaks.

"ROK on kuulutanud välja, et poks ei ole Los Angelese olümpiamängude kavas. Oleksime väga tänulikud, kui teie tiim saaks selle olukorraga tegeleda," kirjutas IBA pöördumises. "Loodame siiralt, et poks saab olla osa Los Angelese tähistustest. Pakuksime tõelist vaatemängu nii ameeriklastele kui fännidele üle maailma."

Pöördumise allkirjastasid kremlimeelne alaliidu president Umar Kremljov ning peasekretär Chris Roberts.

Rahvusvahelise amatöörpoksi organisatsiooni kõrvale on viimastel aastatel kerkinud uus organisatsioon, mis kannab nime World Boxing. Pürgiv alaliit pole ROK-ilt tunnustust saanud, kuid World Boxinguga on liitunud 60 alaliitu, nende seas ka Ameerika Ühendriikide alaliit. World Boxing teatas sügisel, et korraldab 2025. aasta sügisel oma esimesed maailmameistrivõistlused.