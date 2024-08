Bachi sõnul tehakse olümpiapoksi suhtes otsus järgmisel aastal

ROK võttis rahvusvaheliselt poksiliidult (IBA) olümpiamängude turniiride korraldamise üle juba 2021. aastal toimunud Tokyo olümpiamängude jaoks ning korraldab võistlust ka Pariisi mängudel.

Rahvusvaheline amatöörpoksi organisatsioon IBA ehk International Boxing Association on aastaid vaevelnud juhtimisprobleemide käes ning ROK peatas organisatsiooni tunnustamise juba 2019. aastal ning eelmisel aastal heitis ROK ametlikult liidu enda ridadest välja.

Selle kõrvale on tekkinud konkureeriv liit nimega World Boxing, kuid ka see ei ole ROK-i tunnustust veel pälvinud.

Poks ei ole veel kaasatud 2028. aasta olümpiamängude kavasse ning Bach kutsus suuri poksiriike üles uut alaliitu looma, vastasel juhul võibki poks olümpiamängudelt välja jääda. "Järgmise aasta jooksul, võimalikult vara. Aga me ei saa enam kaua öelda," ütles Bach reedel pressikonverentsil.

World Boxing asutati eelmisel aastal ning sellega on liitunud 37 riiki, alaliit on teatanud, et tahavad ROK-i tunnustuse saada, et siis olümpiapoksi peakorraldajaks hakata.