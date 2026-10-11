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Jõhvi lõpuspurdist Narva vastu ei piisanud

Jalgpall
Jõhvi FC Phoenix - Narva United Coolbet, 10.11.2026, Jõhvi.
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17 pilti
Jalgpall

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliigas lõi Jõhvi FC Phoenix mängu viimase 15 sekundiga Narva United Coolbetile kaks väravat, kuid kohtumise võitis Narva 6:5 (2:1).

Jõhvis toimunud kohtumist läksid külalised pärast nende 2:1 võiduga lõppenud avapoolaega teise poolaja alguses 5:1 juhtima. Mängu viimane minut algas seisul 6:3 ning kuigi jõhvilased suutsid 15 ja 0,5 sekundit enne lõppu lüüa värava, said külalised siiski 6:5 võidu.

Kolm väravat lõid kaks mängijat: narvalastest Kristjan Kalamees ja jõhvilastest Danila Tsõgankov.

Narva pidas hooaja avakohtumise, Jõhvil on tabelis kaks kaotust.

Nädalavahetuse viimane liigamäng peetakse pühapäeval kell 12.30 Pärnu spordihallis, kus kohtuvad Pärnu SJK Hagalaz ja Tallinna FC Bunker Partner.

Pärast seda kohtumist on meistrivõistlustel koondisepaus. Eesti koondis mängib MM-valiksarjas 15. oktoobril võõrsil Slovakkiaga ja 20. oktoobril Rakveres Ukrainaga.

Meistrivõistlused jätkuvad 3. vooru mängudega 23. oktoobril Sakus ja 24. oktoobril Tartus ja Tallinnas.

Toimetaja: Rene Kundla

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