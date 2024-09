Uus poksiliit korraldab oma esimese MM-i Liverpoolis

Rahvusvaheline poksiorganisatsioon World Boxing teatas teisipäeval, et korraldab järgmise aasta septembris oma esimesed maailmameistrivõistlused Inglismaal Liverpoolis.

Mullu loodud World Boxing on enda tiiva alla meelitanud 44 liikmesriiki - sealjuures USA, Inglismaa ja Itaalia näol neljast kõigi aegade edukaimast poksi olümpiariigist kolm - ning loodab täita rahvusvahelisest amatöörpoksiliidust IBA-st tühjaks jäänud kohta olümpiamängude poksiturniiri korraldajana.

Pikalt juhtimisprobleemide käes vaevalnud IBA, kelle presidendiks on Kremlimeelne Umar Kremljov, kaotas OM-turniiride korraldamise õiguse juba enne Tokyo olümpiamänge ning eelmisel aastal heitis ROK organisatsiooni ametlikult enda ridadest välja.

Nii Tokyos kui Pariisis korraldas olümpiapoksi ROK ise, aga on toonitanud, et rohkem seda teha ei kavatse ning kui poksiüldsus ei suuda uue alaliidu egiidi alla koonduda, jääbki ala edaspidi olümpiamängudelt välja.

Teisipäeval teatas World Boxing, et erinevalt IBA korraldatud maailmameistrivõistlustest toimuvad nende MM-il meeste ja naiste turniirid samaaegselt, poksijad võistlevad kümnes kaalukategoorias ning tiitlivõistlused leiavad järgmise aasta 4.-14. septembrini aset Inglismaal Liverpoolis.

"Liverpool on ülemaailmselt kuulus linn uhkete poksitraditsioonidega ning see on fantastiline paik, kus esmakordselt kavas olev MM [ametliku nimega Elite World Boxing Championships] korraldada," rääkis alaliidu president Boris van der Vorst. Sealjuures korraldab oma MM-i jätkuvalt ka IBA, meeste võistlused toimuvad tuleval aastal Kasahstanis ja naiste omad Serbias.