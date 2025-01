Eesti võõrustab taas rahvusvahelist tennise noorteturniiri

Eesti on võtnud korraldada U12 tüdrukute ja poiste Zone C alagrupi turniiri. Tüdrukute turniiril on esindatud kuus riiki - Eesti, Läti, Poola, Belgia, Kreeka ja Suurbritannia. Poiste turniiril osalevad kaheksa riigi - Eesti, Läti, Soome, Georgia, Šveitsi, Itaalia, Küprose ja Türgi võistkonnad.

Eesti tüdrukute võistkonda kuuluvad Marleen Raschinski, Aleksandra Helerin Saat, Joanna Toomiste, tüdrukute võistkonna kapten on Märt Kivirähk. Eesti poiste võistkonnas on Lennart Hanni, Robert Tamm ja Henry Vanaselja ning kapten Andres Kuhi.

1977. aastal alguse saanud Tennis Europe Winter Cup on kujunenud spordiala juhtivaks juunioride võistkondlikuks sisetennise turniiriks. Traditsiooniliselt mängitakse turniir nii 14- kui ka 16-aastaste, aga ka 12-aastaste ja nooremate vanusekategooriates. Võistlus on avatud Euroopa rahvuslike föderatsioonide poolt nomineeritud võistkondadele.

Võistlus mängitakse kahes etapis. Kvalifikatsioonietapil sõidavad võistkonnad võistlema ühte neljast kvalifikatsioonigrupist, millest igaüks võõrustab kuni kaheksat riiki. Iga kvalifikatsiooniturniiri võitja ja finalist pääsevad kaks nädalat hiljem toimuvale finaalturniirile.

Eelmisel aastal toimus Tallinnas Winter Cupi U-12 tüdrukute turniir, kus võidukaks osutus Eesti võistkond, kes pääses edasi finaalturniirile.

Winter Cupi U-12 turniiril on varasematel aastatel Tallinnas võistlemas käinud ka mitmed praeguseks ennast maailma tippu murdnud tennisistid nagu Holger Rune (ATP 13.) ja Jack Draper (ATP 18.).