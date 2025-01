Võimsa rekordiparanduse teinud Kronbergs: kõik kivid loksusid paika

Sisevõistlustel Luksemburgis püstitas Kreete Verlin Eesti rekordi 60 meetri tõkkejooksus, kus näitas aega 8,06 sekundit. Samaga sai 800 meetri jooksus hakkama Uku Renek Kronbergs. Rekordiparandus oli võimas – aeg üks minut, 46 sekundit ja 81 sajandikku on varasemast Eesti tippmargist parem rohkem kui kahe sekundi võrra.

Lisaks püstitas Liisa-Maria Lusti Lasnamäe kergejõustikuhallis toimunud talvistel mitmevõistluse Eesti noorte meistrivõistlustel alla 23-aastaste vanuseklassi Eesti rekordi 4522 punkti.

Just Uku Renek Kronbergsi võimas esiletõus väärib tähelepanu. Isiklikku siserekordit parandas 20-aastane noormees üle nelja sekundi. Treener Ille Kuke õpilane võib nüüd unistada ka pääsust sise EM-ile. Selle võistluse normatiiv on 1.46,40 ehk värskest Eesti rekordist vähem kui pool sekundit tugevam.

"Luksemburgis tuli kõik hästi kokku – seal oli hea atmosfäär ja head konkurendid, kusjuures samas jooksus sündis ka maailma hooaja tippmark. Muidugi hooaeg on alles alguses, aga võitja aeg 1.44,50 on ikkagi päris kõva tulemus. See aitas ka, et tulin kaks päeva varem kohale. Tavaliselt tulen võistlustele päev varem, aga seekord kuidagi joppas. Ühtlasi tulin esimest korda ilma treenerita kohale, see oli ka teistmoodi. Mitte, et see oleks sooritust soosinud, aga kui kõik need asjad kokku panna, siis seekord oli natukene teistsugune. Järsku see aitas mind," rääkis Kronbergs.

"Aeg oli kindlasti üllatav, sest tegelikult läksin 1.48,50 püüdma. Läksin starti selle mõttega, et kui saan selle tulemuse kätte, siis võin rahule jääda, aga läks natukene paremini. Kindlasti oli väga hea jooks, aga mitte ideaalne. Viimasel ringil sain päris palju teisel ja kolmandal rajal joosta ning oleksin pidanud lõpuspurti varem alustama. Lõpus oli selline tunne, et ma pole piisavalt pingutanud. Üldiselt mul seda tunnet ei teki."

16-aastaselt 800 meetri jooksule spetsialiseerunud Kronbergs märkis, et võimas rekordiparandus on pikaajalise töö ja kannatlikkuse vili. "Ma suutsin ennast lõpuks realiseerida. Minu areng on olnud tegelikult võrdlemisi rahulik. Olen iga aastaga vaikselt oma tulemust parandanud ja nüüd läks nii, et kõik kivid loksusid paika. Ma ei ole mõne kuuga treeningutes midagi muutnud, vaid olen tasapisi vaikselt arenenud ja see ongi loomulik kulg."

Kronbergs leiab spordi kõrvalt aega ka õpinguteks ja tööl käimiseks. "Kui mul oleks võimalus ainult spordiga tegeleda, siis ma võib-olla hindaksin seda teistmoodi, aga praegu mulle meeldib mitut asja korraga teha. Mulle ei meeldi niisama olla, vaid tahan alati millegi kallal nokitseda ja tegutseda. Praegu see tähendab minu jaoks sportimist, koolis käimist ja poole kohaga tööl käimist. See mulle meeldib."