ROK asendab USA olümpiakangelase põlengus kaotatud medalid

50-aastane Hall Jr. elab Los Angeleses, kuid linnastut tabanud maastikupõleng hävitas tema maja ning kõik tema asjad. Hall Jr. ütles, et ta evakueeris oma majast vaid hädavajalikuga, võttes kaasa oma koera, diabeediravimid ning maali oma vanaisast. Kolmel olümpial osalenud ujuja ei läinud järele oma kümnele medalile, millest viis olid kuldsed.

"Arvasin, et mul on rohkem aega. Nägin, et põleng tuli mäest alla minu maja poole ja teadsin, et pean sealt minema saama. Tegin oma auto lahti ja panin mõned asjad peale," rääkis Hall Jr. "Kas ma oleks võinud 30 sekundit kauem seal olla ja võib-olla medalid leidnud? Ma ei tahtnud seda riski küll võtta."

"Neid ei olnud kerge maha jätta. Töötasin terve oma elu nende saavutuste nimel ja kuigi need mälestused jäävad, siis suveniirid on läinud," lisas ta.

ROK-i president Thomas Bach tegi esmaspäeval ühismeediasse postituse, milles avaldas austust väsimatutele tuletõrjujatele ning solidaarsust kohalikele. "Meile on antud teada, et Gary Hall Jr. kaotas põlengus oma medalid. ROK saadab talle asendused," ütles Bach.

Hall Jr. võistles 1996. aastal Atlantas ning võitis kodupubliku ees kokku neli medalit, kaks neist olid kullakarva. 2000. aastal naasis ta Sydneyst koju sama saagiga, 2004. aastal võitis ta ühe kulla ja ühe pronksiga. Lisaks võitis ameeriklane kuus medalit maailmameistrivõistlustelt.

NBA jätkub öösel vastu teisipäeva, NFL kolis play-off mängu Arizonasse

Hiigelpõlengud Los Angelese ümbruses on mõjutanud ka kohalikku spordielu ning mitmeid mänge on edasi lükatud. Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva oleks Los Angeles pidanud võõrustama Ameerika jalgpalli play-off'i mängu, kuid kohalik klubi Rams peab kohtumise Minnesota Vikingsiga hoopis Arizonas.

NBA ja NHL jättis ära mitu kohtumist, kuid NBA jätkub lääneranniku linnas juba öösel vastu teisipäeva, kui nii Lakers kui Clippers mängivad. Muuseas kaotas oma põlengus elamise Lakersi uus peatreener JJ Redick.

"Inimesed kaotavad oma kodu, kooli, isegi elusid," rääkis Clippersi peatreener Tyronn Lue. "Korvpallile on väga keeruline sellisel ajal keskenduda, sest elu on korvpallist suurem. NBA on olukorda hinnanud ja nad teavad, mis teha saab ja ei saa."

"Nad teavad, et meil siin Californias on keeruline aeg, nad mõistavad seda. Loodetavasti saame inimestele mängudega rõõmu pakkuda. Proovime inimesed naeratama panna," ütles Clippersi juhendaja.

Los Angelese põlengud on nõudnud vähemalt 24 inimese elu,