Ussõk ja Fury vaatasid üle kümne minuti tõtt: ma ei jäta sind rahule

Ukrainlane Ussõk tegi maikuus poksi ajalugu, kui ta alistas Fury 12 raundis, saades sellega esimeseks raskekaalu absoluutseks maailmameistriks nelja tiitlivöö ajastul. Sel nädalavahetusel leiab taas Riyadhis aset korduskohtumine ning 37-aastane ukrainlane ning temast aasta noorem britt said neljapäeva õhtul üle pika aja taas kokku.

"Mul ei olegi enam palju öelda. Ainult seda, et ta saab selles matšis väga palju haiget," ütles Fury. "Me oleme rääkinud küll. Ma rääkisin enne esimest matši palju, tegin nalja. Olen seda terve oma karjääri teinud. Nüüd ma võtan asja tõsiselt."

Ussõk ei jäänud valjule vastasele vastust võlgu ning ütles, et ootab laupäeva. "Nüüd on jäänud vaid esitus, valgus ja kaamerad. Kõik saab laupäeval selgeks," sõnas Krimmis sündinud ukrainlane.

Vihased rivaalid pandi pärast pressikonverentsi üksteisega vastakuti ning mehed ei liikunud järgmised 11 minutit ja 20 sekundit, millest esimesed kuus minutit möödusid täielikus vaikuses. BBC kirjutas, et korraldajad hakkasid mõne minuti mõtisklema, kuidas mehed üksteisest eraldada, sest ei Ussõk ega Fury palumise peale lavalt ei lahkunud. Vastasseis läks aga aina emotsionaalsemaks ning mehed hakkasid Fury juhtimisel üksteise poole solvanguid loopima.

"Jänes saab seekord tappa. Purustan su tükkideks," ütles britt.

Ussõkist saab esimene poksija raskekaalu võitlusklassi ajaloos, kes kaitseb nelja tiitlivööd. "Ära karda, ma ei jäta sind kunagi rahule," ütles ukrainlane Fury, kui turvamehed teda lavalt ära viisid.

Ussõki ja Fury korduskohtumine Saudi Araabias algab Eesti aja järgi öösel vastu pühapäeva kell 1.

