Oleksandr Ussõkist sai poksi raskekaalu absoluutne maailmameister

Saudi Araabias Riyadhis toimunud suurejooneline poksimatš algas umbes nii nagu ennustati - kumbki mees ei suutnud väärilist vastast keerulisse olukorda panna. Tasavägise matši murdehetk leidis aset üheksandas raundis, kus ukrainlane vastasele surve peale pani ning Fury taganema sundis.

Britt langes mitme terava hoobi järel köitele ning õhus oli nokaudi võimalus, kuid ringikohtunik Mark Nelson peatas mõned hetked enne raundi lõppu matši, et Furyle kümmet sekundit lugeda.

Südikas britt toibus kiirelt ning 12 raundi pikkune vastasseis läks siiski viimase kellani välja ja võitja selgus kohtunike otsusega. Üks kohtunik hindas matši 114:113 Fury kasuks, kuid teised kaks määrasid võitjaks Ussõki (114:113 ja 115:112), kellest sai esimene raskekaalu absoluutne maailmameister nelja tiitlivöö ajastul.

"See on suurepärane saavutus minu, mu pere, mu riigi, ajaloo jaoks. Milline päev, Slava Ukraini!" ütles ukrainlane. Ussõk kinnitas ühtlasi, et annab Furyle võimaluse korduskohtumises, mis toimub esialgse info põhjal oktoobris.

2007. aastal lisati poksi neljas tiitlivöö, enne seda oli viimane ühendatud meister Lennox Lewis, kes hoidis kolme vööd 1999. novembrist kuni järgmise aasta aprillini. Muhammad Ali oli kolmel erineval korral kahe tiitlivööga ühendatud maailmameister, Mike Tyson kaitses kolme tiitlit kuuel korral.