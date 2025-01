Peep Pahv järjekordsest kaotusest: tuli veelkord kooliraha maksta

"Meie ei visanud täna sisse, vastased viskasid sisse. Mille taha see ikka jäi. Eks need mängu lõpud loteriid ole. Meie ei ole võidupiletit võtnud," ütles Keila peatreener Peep Pahv mängu järel.

Keila on viimastel nädalatel pidanud hakkama saama mitme põhimeheta. Pärnu vastu vedasid meeskonda Tautvydas Kupstas, Artem Kovalov ja Erik Makke, kes panustasid vastavalt 31, 24 ja 22 silma.

"Ega me ei ole siin mingi Euroliiga võistkond. Oluliste meeste puudumine loomulikult mõjutab, kuid ma ei ütleks, et kolm meest kandsid. Kõik, kes platsil käisid, andsid endast maksimumi. Selles suhtes ei saa kellelegi midagi ette heita. Nad on kõik need neli mängu endast maksimumi andnud, lihtsalt kõik mängud on lõpuga ära läinud. Ma ei oska midagi öelda. Tegelikult mängisime ju normaalselt, aga visked ei läinud sisse," jätkas Keila juhendaja.

Mismoodi tuleb vankrit teises suunas pöörata, et võite hakkaks tulema? "Ega siin midagi pöörata pole. Zelli mäng oli meie viga, aga ülejäänud kolm mängu Ogre, Liepaja ja Pärnu vastu – need on kõik sellised mängud olnud, kus oleme tegelikult mänginud tugevate võistkondadega nagu võrdne võrdsega. Vaatamata sellele, et meil ei ole kõiki mehi. Meil tuleb lihtsalt lõpus viimased viis minutit kindel olla, sest täna olime jälle viis minutit enne lõppu kümnega ees, aga lõpus ei läinud visked sisse. Tuli veelkord kooliraha maksta. Pole midagi teha."

Pärnu Sadamat juhendab 34-aastane Kristjan Evart, kes oli veel mõned nädalad tagasi Pahvi abitreener. Pahvil jagus endisele õpilasele ainult kiidusõnu. "Muidugi on mul Kristjani üle hea meel. Ta on selle satsi pannud lühikese ajaga elama, nad mängivad kiiremat ja teistsugust korvpalli. Ta on tubli poiss."

Keila Coolbet järgmine kohtumine Eesti-Läti liigas leiab aset järgmisel nädalavahetusel, kui minnakse vastamisi linnarivaali Keila KK-ga.