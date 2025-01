Rannula euromängu eel: lähme Rumeeniasse lahingut andma

BC Kalev/Cramo teenis laupäeval Eesti-Läti liigas võidu, kui alistas tugeva Riia Zelli kodupubliku ees 79:67. Järgmine nädal mängib Cramo FIBA Euroopa karikasarjas olulise mängu ning peatreener Heiko Rannula ütles, et meeskond taastub veel vigastustest, aga on motiveeritud.

Cramo teenis kodupubliku ees magusa revanši ning lõpetas kohtumise Zelli vastu palju paremini, vormistades lõpuminutitel leegionärida Patrick Tape ja Elijah Clarance'i juhtimisel 79:67 (14:17, 31:17, 13:17, 21:15) võidu.

Novembrikuus jäädi võõrsil Zellile alla, aga Rannula sõnul see suureks motivatsiooniks ei olnud. "Revanš revanšiks, see on ikkagi põhiturniir. Neil oli pikk võiduseeria, nad on hästi mänginud ja saime puhtalt võitlusega võidu kätte," ütles ta ERR-ile.

"Meil on veel palju ebakindlaid elemente, eriti rünnakul, sees, aga täna olid poisid tublid. Teine poolaeg eriti, kaitse ja laud olid kontrolli all," lisas juhendaja.

Vigastuspisik on Kalev/Cramo hooaega omajagu laastanud, kuid tulevatel nädalatel on abijõude oodata. "Põlvevigastused, mis meil on pikemat aega olnud, need tulevad graafiku järgi tagasi. Hugo [Toom] tuleb nädala pärast, Kaspar Kitsing veebruaris. [Tanel] Kurbas ja [Martinš] Meiers on juba järgmises mängus satsis," ütles Rannula.

Kõnealune järgmine mäng toimub kolmapäeval Rumeenias, kui Cramo külastab FIBA Euroopa karikasarja raames CSM Oradead. Teisel alagrupiturniiril on Cramo pidanud kaks kohtumist ning mõlemad kaotanud.

"Kui alagrupi seisu vaadata, siis järgmine mäng on põhimõtteliselt otsustav meie suhtes," rääkis Rannula. "Selge see, et me täna 100-protsendilises seisus ei ole, aga kindlasti oleme väga motiveeritud ja lähme Rumeeniasse lahingut andma. See on väga hea meeskond, raske koht, kus mängida, aga meil võidukohustust ei ole, lähme maksimumi andma."