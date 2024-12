Evenepoel võtab Prantsusmaa velotuuril sihikule kollase liidrisärgi

Evenepoel jättis tänavu selja taha hiilgava hooaja, kui teenis oma Prantsusmaa velotuuri debüüdil etapivõidu ning lõpetas Touri parima noorratturina, võitis Pariisi olümpialt kaks kuldmedalit ning tuli ka temposõidu maailmameistriks. Eurospordiga rääkides avaldas Belgia täht, et uue hooaja peaeesmärgiks on Tour de France'i viienda etapi, individuaalse temposõidu, järel kanda kollast liidrisärki ning vähendada vahet kahe ala suurima tähega.

"Teame, et pärast seda etappi on kollane liidrisärk õhus. Mu peaeesmärk on nelja esimese etapiga mitte lollilt aega kaotada, siis liidrisärk võita ning edasi võtta päev korraga, nagu tegin 2022. aasta Vueltal [mille belglane lõpuks võitis]. Viiend etapi temposõit on 33 km, üsna tasane, see peaks mulle sobima ning loodan seal sõita sisse suure vahe."

Mullu segas Evenepoeli suvehooajaks valmistumist raske kukkumine aprillis toimunud Baskimaa velotuuril, mille tagajärjel murdis ta rangluu ning abaluu ja pidi rattaspordist eemal olema kolm nädalat. Detsembri alguses sõitis Evenepoel kodumaal treenides taas raskesse õnnetusse, kui sõitis otsa avatud autouksele ja vigastas taas abaluud.

"Usun, et saan vahet [Pogacari ja Vingegaardiga] vähendada. Kui see peaks juhtuma sel aastal, on see väga keeruline, sest vahe [Evenepoeli ja Pogacari vahel] oli üheksa minutit. Loodan, et saan sel aastal vahe kolme-nelja minuti peale, see oleks juba suur edasiminek," tõdes Evenepoel. "Muidugi olen motiveeritud, optimistlik ja loodan, et ühel päeval saan neist mõlemast jagu. Mul on veel aega, aga mitte ka kogu elu."

"Minu karjääri eesmärk on võita kolm suurtuuri. Tean, et kui ma võtan ühel aastal Giro endale eesmärgiks, nagu tegin mullu, on kevadine klassikute periood sootuks teistsugune. Siis teeksin rohkem mäestikulaagreid, nädalapikkusi tuure, sest Giroks peab olema sajaprotsendiliselt valmis," lisas Evenepoel.