Rattasõidu olümpiavõitja tänas abikaasat: ilma sinuta oleksin lõpetanud

25-aastane Evenepoel võistles viimati mullu oktoobris. Detsembri alguses sõitis ta kodumaal treeningul otsa postiauto avatud autouksele, kokkupõrge oli nii tugev, et tema ratta raam murdus pooleks. Kahekordne olümpiavõitja murdis mitu luud ning kahjustada said ka tema õlanärvid.

Evenepoeli edukat karjääri on seganud mitmed vigastused, 2020. aasta augustis kukkus ta Lombardia ühepäevasõidul laskumisel sillalt üheksa meetrit alla ning murdis vaagnaluu, mullu murdis ta Baskimaa velotuuril kukkumise tagajärjel rangluu ning abaluu.

Praegusest, 132 päeva kestnud vigastuspausist naaseb Evenepoel reedel Brabantse Pijli sõidul, pühapäeval on kavas Amstel Gold Race. "Lõpuks ometi on käes mu tagasitulekunädal. Teekond siiani on olnud väga keeruline, kindlasti on see olnud mu elu kõige raskem võitlus. Vaimselt ja füüsiliselt olen ausalt öeldes olnud maa all ja kahtlesin sügavalt oma tulevikus," kirjutas Evenepoel sotsiaalmeedias.

Belglane tänas postituses emotsionaalselt oma perekonda ning abikaasat Oumit. "Tahan öelda, et ilma sinuta oleksin tõenäoliselt oma karjääri lõpetanud. Sellisest madalseisust oled sa aidanud mul tagasi üles ronida. Armastan sind väga ja tänan sind selle eest, kes sa oled. Olen väga uhke, et saan sinu abikaasa olla," kirjutas belglane.

Lisaks kahele olümpiakullale kuulub Evenepoeli auhinnakappi kolm täiskasvanute MM-kulda, etapivõidud kõigilt kolmelt suurtuurilt ja näiteks AÜE, Norra, Poola ja Belgia velotuuride üldvõidud.