Temposõidu olümpiavõitjad Evenepoel ja Brown hiilgasid ka MM-il

Mägisel ja tehnilisel 46-kilomeetrisel individuaalsel temposõidul ei leidunud meeste eliitklassis taaskord vastast valitsevale olümpiavõitjale Remco Evenepoelile.

24-aastast belglast ei murdnud ka see, et minut enne starti tuli ta rattalt maha kett ja sõidu vältel ei töötanud tema jõunumbreid näitav kompuuter. Oma karjääri teise temposõidu MM-kulla teeninud Evenepoel edestas finišis kuue sekundiga itaallast Filippo Gannat ja 54 sekundiga Edoardo Affinit.

Ainsa eestlasena stardis olnud Taavi Kannimäe elas tehnilisel rajal läbi ka kukkumise ja lõpetas sõidu 45. positsioonil.

Sarnaselt Evenepoelile võitis ka naiste 30-kilomeetrise temposõidu valitsev olümpiavõitja, australlanna Grace Brown, kellele järgnesid Demi Vollering ja Chloe Dygert.

20-aastane Laura Lizette Sander lõpetas küll eliitklassis üldarvestuses 36. kohal, ent U-23 arvestuses sai ta hinnatava 10. koha. Eriti arvestades, et seda klassi saab ta veel sõita mitmeid aastaid.

"See on okei lõppkoht selles mõttes, et selle jalaga, mis ma täna sõitsin ja kui palju ma lõppude lõpuks ennast viimase piirini viisini, et üldse finišijooneni jõuda," sõnas Sander ERR-ile. "Ma ikka võitlesin iseendaga terve selle aja. Kaheksa kilomeetri peal vaatasin, et pekki – 22 kilomeetrit on veel minna ja mul oli jumala raske juba. Ma arvan, et ma olin rahul, aga enda numbrid oleks tahtnud ikka ära sõita."

Maanteeratta MM jätkub kolmapäeval segavõistkondade temposõiduga.