Bigbank ja Pärnu selgitavad laupäeval Aadu Luukase karikavõitja

Tartu Bigbanki on karikavõistluste finaalis edu saatnud viimasel kolmel aastal. Enne seda, 2020. aastal nurjas võidu Selveri meeskond, kus mängisid tookord ka Andrus Raadik ja Renee Teppan, kes sel hooajal veavad Pärnu rünnakuid. Peatreenerina juhatas toona Selveri vägesid Pärnu tänane juhendaja Rainer Vassiljev. Läbi ajaloo on Tartu klubi karikavõitjaks tulnud kaheksal korral.

Pärnu VK jõudis viimati karikavõistluste finaali aastal 2018 ja karikavõitjaks tuldi viimati 2016. aastal. Kokku on suvepealinna meeskond Eesti karika võitnud 12 korral.

Pärast Teppani liitumist on Pärnu olnud pea pidurdamatu nii Cronimet liigas – kus ollakse hetkel Bigbanki järel teised – kui ka karikavõistlustel, kus saadi poolfinaalis jagu Selver x TalTechist. Muutusi on meeskonnas toimunud teisigi.

Pärnu meeskonna diagonaalründaja Renee Teppan ütles hooaja esimese finaali eel, et ootab põnevat mängu, kus on ka omajagu teadmatust. "Tartul on omad mehed, kes ei ole oma peas maailma kõige tugevamad tegelased, saab kindlasti olema huvitav mäng. Nende pink on küll pikk ja kvaliteeti seal jagub, aga suuri mängumuutjaid võtta pole ja põhimehed peavad selle vastutuse võtma. Kui vaja suuremat muutust, siis ehk sidemängija Kusti Nõlvaku kasutamine võiks seda anda, sest sidega on lihtsam mingeid asju kiirelt muuta," arvas Teppan.

Diagonaalründaja usub, et koduväljak võib vastasele anda teatud eelise. "Kodus tulevad nad kindlasti väga agressiivselt peale ja võib-olla ka algul õnnestuvad. Peame selleks valmis olema ja vastu panema. Igal juhul loodan, et tuleb pull õhtu viie geimiga! Parim võitku ja kaotaja ärgu ohkigu," lisas Teppan humoorikalt.

Pärnu VK Autor/allikas: CEV

Tartu Bigbank on näidanud korralikule koosseisule vastavaid esitusi ja püsinud pidevalt Cronimet liiga tabeli esimeste seas. Meeskonna kapten Martti Juhkami tahab mõistagi karika Tartusse jätta.

"Trennis värinat pole olnud ja pigem võetakse rahulikult. Isegi lõbusam on olnud kui tavaliselt ja tundub, et meeskond on enesekindel. Eks ka Pärnul on sellised autoriteetsed ja enesekindlad mängumehed nagu Teppan ja Raadik, kes on ka väga emotsionaalsed ning selliste kooslustega võib mäng väga tuliseks minna. See annab finaalile ainult vürtsi juurde," ütles Juhkami.

Juhkami tähtsustab eriliselt mängu algust ja teab, kes vastastest tuleks nii-öelda mängust välja saada. "Tavaliselt mängib Pärnu hästi siis, kui Teppan on hästi tegutsenud. Kui suudaks tema kohtumise alguses kinni saada, siis tema puhul võivad ka negatiivsed emotsioonid tulla, mis ehk tema esitust lõhuks. Teppan on kindlasti võtmemängija, kelle otsa kõige rohkem vaadatakse nii siis, kui ta Pärnu tiitlile veaks ja ka siis, kui ei veaks," lisas Juhkami.

"Finaali algus on kindlasti väga oluline – siis emotsioon aina kasvab ja vastasel on hästi raske mängu sisse saada. Eriti Pärnul, kelle puhul ma pole kindel, kas neil kaotusseisu jäädes on seda sisu, et sealt välja ronida. Kui eelmise aasta karikafinaali meenutada, siis ka seal saime me väga hästi minema ja isegi kui Selver hakkas oma mängu leidma, siis meie hea algus kandis meid tegelikult lõpuni välja," lõpetas ta.

Enne meeste finaali selgitavad kell 13.00 ka naised Eesti karikavõitja, kui finaalis lähevad vastamisi Rae Spordikool/VIASTON ja tiitlikaitsja TalTech/Macta Beauty.