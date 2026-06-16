Flora naaseb Pärnust kolme punktiga

Joosep Põder viis Vapruse 20. minutil juhtima, kuid 34. minutil viigistas seisu kena karistuslöögiga Vladislav Kreida.

Teise poolaja alguses saatis Kreida palli uuesti Vapruse võrku, kuid see tabamus tühistati VAR-iga, sest tiimikaaslane Tony Varjund tegi väravale eelnenud olukorras vea ja sai kollase kaardi.

Flora jätkas Vapruse survestamist ning läbimurre sündis 77. minutil, mil võiduvärava eest kandis hoolt Oscar Pihela.

Samal ajal toimunud FC Kuressaare ja Narva Transi kohtumine lõppes väravateta viigiga.

Kolmapäeval lähevad 16. vooru raames omavahel vastamisi Paide Linnameeskond - Harju Laagri, Nõmme Kalju - Tartu Tammeka ja Nõmme United - FCI Levadia.

Tabeliseis: 1. Levadia 39 punkti (15 mängust), 2. Flora 30 p (15), 3. Kalju 29 p (15), 4. Paide 22 p (15), 5. Vaprus 20 p (16), 6. Harju 19 p (15), 7. Tammeka 17 p (14), 8. Kuressaare 17 p (16), 9. United 16 p (15), 10. Trans 10 p (16).

Enne mängu:

Pärast koondisepausid jäid mõlemad klubid nädalavahetusel võiduta. Viiendal kohal asuv Vaprus viigistas võõrsil Tartu JK Tammekaga 0:0 ja võidu korral teiseks kerkiv Flora kaotas kodus Tallinna FCI Levadiale 1:3.

Selle hooaja esimene omavaheline kohtumine aprillis Sportland Arenal lõppes Flora 2:0 võiduga, aga nüüd on Pärnul kasutada koduväljakueelis. "Meie tuleme viigi pealt ja Flora kaotuse pealt – mõlemal meeskonnal on soov võidupunktid enda arvele kirjutada," sõnas treener Taavi Viik. "Meeskond on valmis, tunne on hea ning teeme kõik, et väljakult hea tulemusega lahkuda."

Vapruse mängija Rasmus Orm lisas: "Flora on kindlasti tugev vastane, kuid oleme mänguks hästi valmistunud ja läheme väljakule enesekindlalt. Kodupubliku ees tahame näidata oma parimat mängu, võidelda iga palli pärast ning teha kõik, et punktid Pärnusse jätta."

Flora treener Aiko Orgla ütles, et pärast kaotust Levadiale tuleb kiiresti tagasi heale lainele saada. "Pärnu on viimastes mängudes üsna hoogsalt mütanud ning nende vastu peame väga keskendunud olema," kiitis ta. "Mett ei taha neile mokale määrida, aga oma kodus on nad väga visad võitlema oma tarude eest."

Flora mängija Danil Kuraksin nõustus: "Pärast kaotust Levadiale on meie jaoks oluline võidulainele naasta. Pärnus on mängud alati keerulised, nii et peame tegutsema meeskonnana väga hästi, et kolm punkti koju tuua."