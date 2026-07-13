Tartu Titans teenis mulluse finaali kordusmängus olulise võidu

Valitsev Balti meister Tartu Titans läks Kaunases toimunud mängu avaveerandil väravalöögiga juhtima, kuid lubas seejärel võõrustajale touchdown'i ja kaks lisapunkti. Rabedalt mänginud Tartu rünnakul ei õnnestunud esimesel poolajal rohkem punkte tabloole tuua, kuid kaitse mängis südikalt ja poolajapausile mindi Dukesi 8:3 eduseisul.

Titansi probleemid rünnakul ei lahenenud ka kolmandal veerandil ja Kaunas realiseeris eestlaste pallikaotuse, saavutades neljanda veerandi alguses 14:3 eduseisu. Siis ärkas tiitlikaitsja aga ellu. Rünnakul viidi kapten Ott Sellis äärejoonele püüdjaks ning taktikaline muudatus tõi kiirelt kasu, kui Sellis püüdis Tartu esimese touchdown'i ning Markus Nurmik lisas veel kaks punkti.

Titansi kaitse tegi taas tugevat tööd ja andis oma rünnakule veel võimalusi, millest viimane ka realiseeriti. Mängujuht Eric Frank leidis 40 sekundit enne mängu lõppu pika sööduga Sellise, kelle touchdown viis tartlased juhtima. Sangarlik Sellis pani mängule ka punkti, kui võttis kaitses Kaunase mängujuhi söödu vahelt, kindlustades Tartule 18:14 võidu.

"Suurepärane tunne! Meil on olnud lihtsamaid mänge, selline võit on tiimi jaoks tõeliselt eriline," ütles mängujuht Frank. "[Sellis] tõi meile energiat. Esimene sööt, mis talle viskasin, ta jooksis vastasest üle ja sai kümme jardi. Ta aitas meil end kehtestada."

Sellis valiti ühtlasi mängu parimaks. Rünnakul sai MVP auhinna mängujuht Frank ja kaitses Tarvo Teiss, kes tegi neljandal veerandil mitu kriitilise tähtsusega sooritust.

"Kõige tähtsam asi oli see, et kõik toetasid üksteist. Me ei olnud neljandaks veerandiks ühtki touchdown'i skoorinud ja oleks võinud alla anda, aga uskusime ja aitasime üksteist," ütles Frank.

Võit Dukesi üle kindlustab Titansile tõenäoliselt poolfinaaliks ning finaaliks koduväljakueelise. Tartu klubi alustas hooaega kindla võiduga Riga Bearsi üle ning võõrustab 8. augustil veel Klaipeda Curoniansi ja rändab septembris külla Vilnius Iron Wolvesile.

"Koduväljakueelis on igal tasemel oluline, aga meie liigas tähendab see, et saad täiskoosseisuga mängida," rääkis Frank. "Saime Kaunases suure õppetunni. Peame igaks mänguks valmistuma ja ei saa lihtsalt kohale minna ning oma paremusele loota. Oleme seda nüüd teinud ja ei saa sama viga korrata. Klaipeda on meeskond, kes tahab meile kindlasti ära teha!"

Poolfinaalid toimuvad 26. septembril, Balti liiga finaal ehk Baltic Bowl toimub 10. oktoobril.