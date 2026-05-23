Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat

Jalgpalli Evald Tipneri karikavõistluste finaalis alistas Tallinna FC Flora laupäeval Pärnu rannastaadionil Paide Linnameeskonna 5:1.

1200 pealtvaataja ees peetud karikafinaalis võitis Flora Sergei Zenjovi 12. ning Sander Alamaa 44. minuti väravatest avapoolaja 2:0 ja jätkas domineerimist ka teisel kolmveerandtunnil.

Pedro Drozina nimele kantud omavärav viis Flora 58. minutil kolme väravaga juhtima, 64. minutil lisas Zenjov oma teise tabamuse - saades sealjuures väravat lüües vigastada - ning viienda tabamuse vormistas 73. minutil Rauno Sappinen. Paide sai 82. minutil Modou Sohna toel kirja ka auvärava.

Florale on see üheksandaks karikavõiduks. Enne laupäeva sai Flora viimati karika pea kohale tõsta 2020. aastal, toona alistati Narva Trans 2:1.

Enne mängu:

Paide Linnameeskond ja Tallinna FC Flora alustasid teekonda 1/16-finaalis. Paide sai alustuseks võõrsil 2:1 jagu teisest A. Le Coq Premium liiga võistkonnast FC Kuressaarest, Flora alistas aga 14:0 kolmandas liigas mängiva Tartu Team Helmi.

Järgnenud ringis ootas Florat märksa suurem proovikivi: linnarivaal Tallinna FCI Levadia vastu lõpetati normaalaeg 1:1 viigiga, kuid lisaajal pani Flora oma paremuse seisuga 3:1 ikkagi maksma. Paide alistas samas faasis 3:0 Tammeka. Veerandfinaal ei toonud kummalegi liigsuurt närvikõdi: Flora alistas 3:1 FC Nõmme Unitedi ning Paide oli 6:0 üle JK Tallinna Kalevist.

Poolfinaalide eel oli neljanda eurokoha jagamise tõttu õhus kuhjaga pinget, kuid soosikud tulid koormatega kenasti toime: Paide alistas 2:0 Pärnu JK Vapruse ning Flora oli 1:0 üle JK Narva Transist. Eesti klubide tänavune neljas europääse ehk koht UEFA Konverentsiliiga eelringis kuulub seega Paidele, sest teisel finalistil ehk Floral on koht UEFA Meistrite liiga eelringidesse juba tagatud.

Flora on varem karikavõistlustel triumfeerinud kaheksal korral, viimati 2020. aastal. Neljandat korda finaalis mängiva Paide seni ainus võit pärineb 2022. aastast.

Toimetaja: ERR Sport

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat

