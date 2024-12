Pärnu Võrkpalliklubi krooniti pika pausi järel karikavõitjaks

Pärnu VK tuli viimati karikavõitjaks 2016. aastal, kokku on suvepealinna meeskond Eesti karika nüüd võitnud 13 korral. Seekord hõbedaga leppinud Tartu Bigbanki on karikavõistluste finaalis edu saatnud kolmel eelneval aastal.

Lincoln Williamsi rünnak viis kodusaalis mänginud Bigbanki avageimis 9:5 juhtima, geimi keskel kasvas edu 13:6 peale ning Pärnu peatreener Rainer Vassiljev kasutas mõtlemisaega, vahendab kohtumise käiku volley.ee. Martti Juhkami hanitus ja rünnak suurendasid vahe 17:7-le ja kuigi seejärel teenis Pärnu järjest neli punkti, siis edu tartlased käest ei andnud, võites geimi 25:19.

Teine vaatus algas tasavägisemalt, Rico Wardlow' serviäss seadis tabloole 5:5 viigi, ent Carlos Diaze kaks ässa andsid omakorda 9:6 edu Pärnule. Blokipunkti järel oli suvepealinna klubi peal 14:8 ja õige pea vahetas Bigbank sidemängijat, kui Aleksander Eerma asemel sekkus Kusti Nõlvak. Hiljem tulid platsile ka Taavet Leppik, Rasmus Meius, Kevin Soo, Robin Rohula ja Stefan Kaibald. Teppani serviäss ja Diaze ründelöök tegid seisuks 18:11 ning geimi võitis Pärnu 25:18.

Kolmandas geimis saatis Alar Rikberg kõik põhimehed platsile tagasi. See geim oli äärmiselt tasavägine ja ka emotsioonidest tulvil ning kohtunik Ats Hornil tuli mehi korduvalt korrale kutsuda. Juhkami rünnak tõi tabloole 12:12 viigiseisu, kuid Jörgen Vanamõisa ja Andrus Raadik aitasid kohe Pärnu 14:12 juhtima. Vanamõisa serviäss andis Pärnule 18:14 edu, ent Bigbank tuli punkti kaugusele (18:17), sundides Rainer Vassiljevi mõtlemisajale. Teppan käristas pärast time-out'i vahe taas kahepunktiliseks ja Toms Švans lisas veel ühe punkti, nüüd võttis aja maha Rikberg. Sellegi geimi keeras enda kasuks Pärnu meeskond, olles lõpuks paremad 25:21.

Neljandas vaatuses peeti maha mängu seni pikim pallivahtus, mis lõppes Pärnu võiduga, kes läks ette 6:4. Raadiku punkti järel oli Pärnu peal 10:8 ja blokipunkt suurendas edu kolmele silmale – 12:9. Rikbergilt taas sidemängijate vahetus ja tõstma tuli Nõlvak. Õige pea tehti tagasivahetus. Raadiku blokist auti rünnaku järel juhtis Pärnu 15:10 ja taas oli mõtlemisaja koht Tartule. Ent Pärnu suutis edu hoida, liikudes kindlalt finaali võidu poole. Geim võideti Raadiku rünnakust 25:19 ning kogu kohtumine 3:1.

Renee Teppan vedas Pärnu rünnakuid 16 punktiga (+10), Andrus Raadik lisas 15 (+11) ning Markus Uuskari 12 (+7) punkti. Pärnu vastuvõtt oli 43 ning rünnak 45 protsenti, blokist saadi viis punkti, servil löödi üheksa ässa ja eksiti seitsmel pallingul.

Tartu meeskonna resultatiivseim oli 15 punktiga (+7) Valentin Kordas, 14 punkti panustasid nii Martti Juhkami (+5) kui Jack Williams (+6). Tartu vastuvõtt oli 53 ja rünnak 47 protsenti, blokk saadi Pärnule ette viiel korral, serviga teeniti kuus punkti ja tehti 16 viga.