Kalev/Cramo tõi tagaliini Rootsi koondislase

26-aastane ja 193 sentimeetrit pikk Clarance on Eesti korvpallisõbrale tuttav nimi ülemöödunud hooajast, kui ta mängis Riia VEF-i eest ning muuseas kostitas Kalev/Cramot ühisliiga finaalturniiril poolfinaalis 25 punktiga.

Profikarjääri jooksul nii Saksamaa, Hollandi, Horvaatia, Läti ja Ungari kõrgliigades mänginud Clarance alustas tänavust hooaega Mehhiko kõrgliigas Dorados de Chihuahua meeskonnas, kus ta kogus 22 mänguga keskmiselt 17,1 punkti, visates seejuures kolmepunktiviskeid 44-protsendilise täpsusega.

Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok nentis, et Clarance'i palkamisega üritati teha pigem turvaline valik. "Tõime mängija, kes on meile tuttav ning tuttav liigadega, mida mängime. Elijahil peaks olema piisavalt kvaliteeti, et aidata meid nii FIBA Euroopa karikasarjas kui ka Eesti-Läti ühisliigas. Ta on heade füüsiliste omadustega, atleetlik punktitooja ning tuleb meile Mehhikost hea mängupraktika pealt."

Clarance on ühtlasi esindanud nii Rootsi noortekoondiseid kui ka meestekoondist.