Kahevõistluse valitseja Riiber leidis verisele probleemile selgituse

Riiber rääkis novembri keskel Norra ringhäälingule, et on kuu aega võidelnud raskeloomulise kõhuviirusega. Hooaja avaetapil Rukal istus norralane vahetult enne pühapäevase suusasõidu algust veerand tundi tualettruumis, samal ajal kui tema konkurendid sooja tegid. "Olen nädalavahetusel palju verd kaotanud, seega on loogiline, et vorm on nagu ta on," kommenteeris Rukal sellele vaatamata esimese, neljanda ja teise koha saanud kahevõistluse valitseja.

Neljapäeval kirjutas NRK, et Riiberil on diagnoositud sooltepõletik ning ta on alustanud antibiootikumikuuri, mis kestab kaheksa nädalat. "Lootsin, et see on midagi, mis läheb iseenesest üle, aga nii pole juhtunud. See on võistlemisega ainult hullemaks läinud ja on hea, et leidsime mingi selgituse. Loodetavasti saan hooaja jätkudes hädadest lahti," sõnas Riiber, kes loodab ka nädalavahetusel kodupubliku ees võistelda.

Norralane tõdes, et pärast probleemiga avalikkuse ette tulemist on temaga sotsiaalmeedia vahendusel ühendust võtnud paljud nii-öelda hobitohtrid. "Igaüks pakub erinevaid vitamiine ja toidulisandeid. Võtab natuke naerma. Kõik tahavad, et saaksin võimalikult ruttu terveks," sõnas MK-karjääri jooksul 74 etapivõitu teeninud Riiber.

Kahevõistluse MK-hooaeg jätkub laupäeval Lillehammeris normaalmäe võistlusega. ETV otseülekanne hüppevõistluselt algab kell 11.10 ning murdmaasõidust neli tundi hiljem. Pühapäeval võisteldakse Norras suurel mäel.