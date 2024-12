Ilves: suusarajal on valu viimane asi, mille peale mõtled

Ilves kukkus eelmisel nädalavahetusel MK-etapil Rukal kiirel laskumisel ning vigastas oma vasakut rannet. Õnneks vältis eestlane tõsist vigastust, kuid Ruka etappi väga edukaks pidada ei saa: Ilves teenis 17., 27. ja 21. koha.

Sellest on nüüdseks aga nädal möödas ning Ilves pääses reedel esimest korda taas hüppemäele, kus teenis Lillehammeri MK-etapi proovivõistlusel kaheksanda koha. Pärast võistlust ütles ta ERR-ile, et vigastus on paranemas, aga õhtul sai ta esimest korda pärast kukkumist ka suusatamist proovida.

"Mingi areng on toimunud, päris põrguvalu enam ei tee. Ega ma ei eeldagi, et ta valuvaba oleks, see ei olegi mõttesse tulnud, aga tundub, et laseb sõita," ütles Ilves. "Huvitav saab olema, mis peale nädalavahetust on, aga see on juba järgmise nädala mure."

Ta rääkis, et suusatamise ajaks kannab ta vasakul käel ortoosi, et näpud võimalikult sirged püsiksid. "Täna (reede - toim) on esimene päev, kus ma ei ole valuvaigisteid võtnud. See on hea märk, kaks ööd on magada ka saanud normaalselt," ütles ta.

"Kui juba suusarajal oled, on valu viimane asi, mille peale mõtled. Siis läheb ikka nii palju, kui keha välja annab," lisas Ilves.

Kahevõistleja sõnul mõtles ta ka, kas Lillehammeri etapp sootuks vahele jätta. "Eesmärk oli tulla siia ja vaadata, kuidas on. Võtta aega, et taastuda ja õnneks täitsa katki näpp ei ole. Sidemed on nagu on, see võtab paar nädalat aega ja on korras. Üritan maksimumi anda, et seda rohkem mitte lõhkuda," rääkis ta.

Samas on pärast reedest treeningpäeva põhjust optimismiks, eriti arvestades eelmisel nädalavahetusel nähtud suusavormi. Samas vajab hüppamine veel veidi tööd. "Tunnen, et hüppamine on ikka veidi agressiivne peale otsa - head kaks, kolm, neli meetrit väikesel mäel jäävad selle taha, et ründan suuski liiga palju. Miks ma seda teen, on endal ka teadmatus. Kehasse on mingi automaatne liigutus sisse jäänud, üliraske on lahti saada. Eks üritan väikese muudatuse teha," rääkis Ilves.

Lillehammeri MK-etapp algab laupäeval normaalmäe võistlusega, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne hüppemäelt algab kell 11.10 ning 10 km murdmaasõidult kell 15.15.

Pühapäeval võisteldakse suurel mäel.