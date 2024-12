Valutava käega Ilves hüppevormist: peas on täielik lühis

Tulemustest jäi parimaks pühapäeval ühisstardist sõidu formaadis teenitud kümnes koht. Reedel alustas ta kompaktvõistluse 17. kohaga. Laupäeval tuli Gunderseni meetodiga sõidus 21. koht.

"On olnud väga raske, keeruline, kohutav nädalavahetus. Alates sellest, et hüppemäel on olnud suured raskused, kukkumine eile... meeletult raske nädalavahetus," võttis Ilves etapi kokku.

Kuigi laupäeval vigastas ta kätt, siis otsustas pühapäeval siiski startida. "Sõitmine ja liigutamine seda kindlasti paremaks ei teinud," lausus Ilves. "Ta valutab päris tugevalt, aga võtsin selle otsuse vastu, et teen võistluse ilusti ära ja vaadates kõigele ei olnud kõige hullem. Aga eks ole näha, kuidas ta järgmised päevad on."

Pühapäeval tuli Ilves ühisstardis murdmaasõidus kõigepealt seitsmendaks. "Suusapool oli nii nagu arvasin," ütles eestlane. "Tundsin end hästi. Tunnen, et suusavormiga on kõik hästi ja selle koha pealt ei näe ma küll vähematki muret."

Hüppemäel tuli tal kolm kohta loovutada ja kuigi Ilves on olnud senise karjääri jooksul parem just hüppemäel, siis selle hooaja esimene etapp seda küll ei näidanud.

"Suusahüpetega on nüüd küll sellised lood, et mul on täielik lühis peas," on Ilves nõutu. "Ma teen kehaga üht asja ja keha tunnetab teist asja. Pilt ei lähe üldse kokku. See on täiesti kohutav. Ma arvan, et tuleb teha väike restart teha ja vast on Lillehammeris asjad paremad."

Kahevõistluse MK-sari jätkub järgmisel nädalal Norra olümpialinnas. "Eelkõige loodangi, et Lillehammeris hüpped toimivad. Nagu suusasõit näitas - seal on asjad hästi. Saab selle nädalavahetuse ära unustada ja uuelt puhtalt lehelt alustada," lõpetas ta.