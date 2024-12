Riiber ERR-ile kõhuprobleemidest: olen kogu aeg väsinud

Hooaja avaetapil Rukal istus norralane vahetult enne pühapäevase suusasõidu algust veerand tundi tualettruumis, samal ajal kui tema konkurendid sooja tegid. Hiljem tunnistas Riiber, et kaotas nädalavahetusel viiruse tõttu palju verd.

"Tundsin end nädala jooksul Soomes järjest nõrgemalt. Et sain haiglas probleemile selgituse, on hea, aga samal ajal pole see maailma parim tunne, kui öeldakse, et asi ei näe hea välja ning et mul on kõhus põletik ning võib-olla veel midagi muud. See vajab paranemiseks aega," rääkis Riiber reedese proovivõistluse järel ERR-ile. "MM on minu peamiseks eesmärgiks ja kui jään siin suusarajal päris seisma, vaatan, mis saab edasi."

NRK-ga rääkides ütlesid nii Riiber kui Norra koondise arst Anders Heen, et maailmameistrivõistlustele keskendumise tõttu võib kahevõistleja MK-sarjast pausi teha.

Kõigele vaatamata saavutas Riiber Rukal nii esimese kui teise koha ja oli ka Lillehammeris reedesel proovivõistlusel 98,5-meetrise hüppega esimene. Kui kaua täielik paranemine aega võib võtta, ta öelda ei osanud. "Arstide sõnul pean ravimeid võtma vähemalt kaheksa nädalat ja pärast seda vaatame, mis edasi saab," sõnas norralane.

"Vorm tundub eemalt vaadates hea, mõned hüpped on ebastabiilsed. Pean ennast kogu aeg motiveerima, sest olen kogu aeg veidi väsinud. Kaks pjedestaalikohta ja MK-sarja kokkuvõtte teine koht näitavad aga, et baastase on tugev ning loodetavasti saan esikohtadele võidelda," lõpetas Riiber.