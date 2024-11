Vene: kui saime väikese spurdi teha, siis tuli kohe spurt vastu

Eesti koondis mängis enam kui 6000 pealtvaataja ees tublisti ning läks otsustaval veerandil veel kapten Siim-Sander Vene pealtpaneku järel neljaga juhtima, kuid otsustavatel hetkedel olid poolakad paremad ning Eesti pidi leppima 86:66 kaotusega.

"Oli kuidagi nii, et kui saime väikese spurdi teha, siis tuli kohe spurt vastu. Meie hea hetk oli väga hetkeline, nemad said kohe tagasi. Me ei saanud hästi minema või sealt edasi mängu käima kuidagi," ütles Vene ERR-ile. "Kahju, aga vahel läheb nii."

"Mingid hetked kaitses, kus ei kannatanud lõpuni ära - keegi kuskil hüppas, keegi astus eest ära, tuli ründelaud," jätkas kapten. "Rünnakul samamoodi, vahepeal läks kannatlikkus ära, liiga kiiresti taheti asju ära teha. Sellises tasavägises mängus on sellised väikesed asjad juba piisav, et võit ära anda."

Vene ütles, et peatreener Heiko Rannula juhendamise all mängimine toimib. "Kui juhistest kinni hoida, siis asjad tundusid toimivat. Selles mõttes on kõik okei, midagi drastiliselt hullemaks ei ole läinud. Kõik võimalused on meie käes," ütles Vene.

Võit Poola vastu oleks kindlustanud Eestile koha EM-finaalturniiril, aga nüüd tuleb see võit teenida veebruaris kas Leedu või Põhja-Makedoonia vastu.

"Lihtne pole kindlasti, kõigil on võimalused olemas ja kõik võitlevad viimase veretilgani, et see pääs saada. Lihtsat pole midagi, millegipärast meil eestlastel niikuinii kunagi midagi lihtsalt ei tule," ütles kapten Vene. "Meil on juba selge, et läheb see aken keeruliseks."