Koondise mängujuht Asi 35-punktilise võidu järel: oleme võimelised mängima kõrgemat korvpalli

Põhja-Makedooniast jõudis tagasi Eesti naiste korvpallikoondis, kes alustas uut EM-valiktsüklit võites Štipi linnas 35 punktiga Põhja-Makedoonia koondise. Toomas Annukile oli see naiskonna peatreenerina esimene võit. Eelmises, tugevamal tasemel mängitud, valiksarjas kaotati Annuki käe all kõik kuus mängu.

"Võita on alati hea tunne ja on suur vahe, kas tuled pika sõidu järel koju tagasi võidu või kaotusega. Mõnus tunne on olla tagasi kodus võiduga. Me olime kevadel Hollandi ja Lätiga mängudes ka päris lähedal, et võit kätte saada, aga nemad olid kvaliteedilt palju kõrgemad satsid. Ma ei taha öelda, et võtsime Makedoonia vastu kohustusliku võidu. See oli oluline võit ja annab naistele ka sellist eneseusku, et samm-sammult minnes hakkab meil neid võite ka rohkem tulema," ütles pikast reisist väsinud, kuid õnnelik peatreener Annuk ERR-ile Tallinna lennujaamas.

See oli korvpallinaiskonnale esimeseks võiduks kahe-aastase vahe järel. 2024. aasta novembris mängiti EM-valiksarjas kodus 66:58 üle Taani. Koondise kapten Mailis Pokk viskas ka siis 13 punkti ja võttis kuus lauda nagu nüüd Põhja-Makedoonia vastu.

"Meie jaoks on iga võit väga väärtuslik. Vaadates seda mängupilti, kuidas Põhja-Makedoonia eelmise mängu Rumeeniaga mängis ning teades, et neil on uuenduskuur toimumas, et noored mängijad on peale tulemas, siis natukene oli kohtumise eel kartus sees, et äkki tulevad ja tõmbavad oma trammi käima. Kui aga mäng pihta hakkas, siis olin kindel, et peame 25 pluss punkti neist üle olema. Hoidsime päris hästi kinni taktikast, mille treeneritiim meile kokku joonistas," rääkis võiduka naiskonna kapten Pokk.

Karjääri esimese valiksarja võidu teenis koondisega mängujuht Anna Gret Asi, kes viskas suurepäraselt tegutsedes Põhja-Makedoonia vastu 18 punkti ja andis 10 resultatiivset söötu. "On mille üle rõõmu tunda. Ma arvan, et see oli selline esimene samm, et tõestada võistkonnaga milleks me võimelised oleme ja kuidas me oleme võimelised mängima. Ma saan aru, et Põhja-Makedoonia tase oli keskmikest madalam, aga see näitab, et oleme keskmike seas ning võimelised mängima natukene kõrgemat korvpalli," ütles Asi.

Kogu Eesti naiskonna algviisik tegi hea mängu ja peatreener sai nii minuteid jagada kõigile mängijatele, sealhulgas ka kolmele debütandile. "Me saime alguses hästi minema ja kaitses kohe pidama. Teisel veerandil hakkasime veidi ära andma ja vibra tuli korraks sisse. Me oleme naiskond, kes ei ole oma vastastest olnud selgelt parem ja see on kas oskus, et edu hoida ja mängu kontrollida, siis kui juhid," tõi Asi välja koondise jaoks uue nüanssi.

Eesti naiste korvpallikoondis. Autor/allikas: FIBA

Peatreener Toomas Annuk ütles, et algviisikul oli piisavalt kogemust ning väljakule saadeti mängijad, kes koduklubides hea tunnetuse saanud ja teravat mängu näidanud. "Tahtsime, et põhituumik mängu kohe käima tõmbaks. Meil oli oma plaan, et tempo kohe ülesse tõsta, mäng kiireks ajada ja vastaseid kaitses jooksutada ning avaldada neile palliga mängus kõvasti survet. Ma usun, et sellega me Makedoonia ka üle mängisime," selgitas juhendaja võidu võtit.

Viie-aastase vahe järel koondisvormis tegutsenud mängujuht Marie Anette Sepp viskas 13 punkti võttis seitse lauda ja andis üheksa resultatiivset söötu. Sepp mängis pikalt USA üliõpilasliigas ja alustas sel sügisel profikarjääri Itaalia teise liiga klubis Vicenza.

"Enesekindlus, mis on USA üliõpilasliigast kaasa saadud ja nüüd ka Itaalia profiliigast, et see kandus üle ka koondisse ja muidugi aitasid ka tiimikaaslased. Meil on väga ergutav ja enesekindel tiim koos, et kõik soosivad üksteise edu. See kõik aitab väga tugevalt kaasa. Väga hea naiskond on praegu meil koos," ütles koondise eest karjääri parima mängu teinud Sepp.

Juba teisipäeval mängitakse Tallinnas kvaliteedilt kõvema Rumeeniaga, kellel on all 21-punktiline võit Põhja-Makedoonia üle. Mailis Poki sõnul on eduks vaja oma trumpe Rumeenia vastu astudes veel paremini ära kasutada.

"Tuleb oma agressiivset mängu peale suruda, neid üle välja suruda ja kindlasti oma mängujoonisest natukene paremini kinni hoida. Makedoonias me natukene hakkasime mingi hetk tormama ja kaasa minema kohtunike vilega. Tuleb lihtsalt külma pead hoida ja see mäng ära võtta," tõi Pokk välja võiduks vajalikud faktorid.

Eesti on 2029. aasta Euroopa meistrivõistluste eelvalikturniiri avaringis C-alagrupi liider. Teisel kohal on samuti ühe võiduga Rumeenia ja kolmandal positsioonil kaks esimest mängu kaotanud Põhja-Makedoonia.