Eesti naiste korvpallikoondis sai EM-valiksarjas suure võidu

Eesti naiste korvpallikoondis alustas 2029. aasta EM-eelvalikturniiri avaringi, mängides Štipi linnas toimunud kohtumises 86:51 üle Põhja-Makedoonia. Koondis oli edukas kaheaastase vahe järel ja see oli esimene mäng, mis võideti Toomas Annuki juhendamisel.

Štipi linnas septembris avatus spordikeskuses toimunud mängu alustas Eesti viisikuga Anna Gret Asi, Marie Anette Sepp, Mailis Pokk, Kadri-Ann Lass ja Lisa Sirgi. Viie aastase vahe järel koondisesärgis väljakule tulnud Sepp sopsas kohe kaugviske sisse ja täpset kätt näitas kolmese joone tagant ka Lass.

Vastaste närvilisus kasutati edukalt ära ja Asi efektset läbimurde järel oli neljaminutilise mängu järel tablool 12:0 Eesti eduseis. Põhja-Makedoonia sai seejärel käe valgeks, kuid Eesti ohjas esimest kümmet minutit selgelt. Hästi mängisid kokku Asi ja kapten Pokk. Eesti võitis avaveerandi 14-punktilise 23:9 ülekaaluga. Koondise debüüdi tegi veerandi lõpusekunditel 16-aastane Emma Pärn.

Hea hooga ka jätkati ja teise veerandi alguses tehti Lassi ja Sirgi korvidest, mis sündisid Sepa resultatiivsetest söötudest, 9:0 spurt ja pääseti juba 23 punktiga 32:9 ette. Kolmapäeval ka Rumeeniaga võõrsil mängides avaveerandil kipsi jäänud Põhja-Makedoonia suutis vahetuste järel Eesti kaitsemängu halvata ja tegi omakorda 11:0 vahespurdi.

Eestil sai esimesed minutit koondisärgis kätte 19-aastane Anastassia Froljonok. 32:20 seisult leidis Toomas Annuki nõuandeid jälginud Eesti naiskond täpsete kaugvistega uue käigu ja võitis poolaja 19 punktiga 49:30. Poolajaks olid Eesti resultatiivsemad Asi 12, Sirgi 11, Sepp kümne ja Lass üheksa punktiga.

Kolmandal veerandil viskas Eesti korvpallinaiskond 14 punkti rohkem kui Põhja-Makedoonia ja otsustavale veerandile mindi vastu juba 73:40 eduseisul. Mängu kontrolliti ja nii saatis peatreener väljakule ka kolmanda debütandi, 16-aastase Helena Lülle. Kohtumise jooksul 13 kaugviset tabanud Eesti ohjas mängu lõpuni ja alustas uut valiksarja võõrsil saadud võimsa 35-punktilise 86:51 võiduga.

Eesti naiskonna resultatiivsemad olid Asi 18 punkti ja kümne resultatiivse söödu ning ja Lass 18 punkti ja kaheksa lauapalliga. Neid toetasid 13 punkti visanud Pokk ja Sepp ning kaksikduubli teinud Sirgi, kelle arvele jäi 12 punkti ja kümme lauapalli. Põhja-Madedoonia poolel viskas 26-aastane ja 1.90 pikk Jovana Petrushevska 11 punkti.

Eesti tabas viskeid väljakult 43-protsendilise täpsusega (29/68) ning kolmeseid 33-protsendiliselt (13/39). Põhja-Makedoonia näitajad olid vastavalt 28 protsenti (17/60) ja 37 protsenti (3/16). Lauavõitluses jäi Eesti peale 49:36. Eesti arvele kogunes pallikaotusi 15 ja Põhja-Makedooniale 20.

See oli Eesti korvpallinaiskonnale esimeseks võiduks kaheaastase vahe järel. Eelmine kord tunti võidurõõmu, kui 2024. aasta novembris mängiti EM valiksarjas kodus 66:58 üle Taani naiskond. Peatreener Annukile oli see seitsmes mäng rahvusnaiskonna juhendajana ja esimene võit.

Teisipäeval, 17. novembril läheb Eesti vastamisi Rumeeniaga, kes alistas Bukarestis 72:53 Põhja-Makedoonia. Mäng toimub Tallinnas Nord spordihoones ja algab kell 17.30.