Las Vegases võidutses Russell, Verstappen kindlustas MM-tiitli

Russell startis esimeselt positsioonilt ja võttis kindla võidu. Mercedesele tõi kaksikvõidu Lewis Hamilton, kes alustas kümnendalt kohalt, aga tegi väga hea sõidu. Kolmanda koha sai Carlos Sainz (Ferrari).

Esimesena jäi pjedestaalilt välja Sainzi tiimikaaslane Charles Leclerc ja viies oli Verstappen, kes edestas enda lähimat konkurenti Lando Norrist (McLaren) ja kindlustas tänu sellele MM-tiitli. Kaks etappi enne hooaja lõppu on Verstappeni edu nüüd nii suur, et Norrisel pole enam võimalik teda püüda.

"Issand jumal, milline hooaeg! Neljas tiitel, aitäh teile! Sel korral oli see natuke keerulisem kui eelmisel aastal, aga saime hakkama," rõõmustas Verstappen raadiosides tiimiga suheldes.

Verstappen on kolmas mees, kes jõudnud nelja MM-tiitlini. Varasemalt on sellega hakkama saanud Alain Prost ja Sebastian Vettel. Eespool on veel Juan Manuel Fangio viie tiitliga ning Michael Schumacher ja Hamilton seitsme MM-tiitliga.

Järgmisel nädalal sõidetakse Kataris ja hooaeg lõpeb 8. detsembril Abu Dhabis.