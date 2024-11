Jõesaar: kohalikud Anwili fännid tulid pärast mängu ja õnnitlesid

Mäng peeti Wloclawekis, mis oli kindlasti eriline Eesti koondise mängija Janari Jõesaare jaoks, sest sealses Anwili klubis oli ta ka ise hiljuti oma mees.

"Vapustav mäng! Olime väga tublid!" ütles Jõesaar ERR-ile. "Hea emotsiooniga läksime mängule ja tuleme samamoodi tagasi ka. Kindlasti Poolas, minu kodulinnas, kus mitu aastat mängisin, oli hea võita. Tore oli minna ja võit koju tuua."

"Mõned tuttavad näod olid seal. Kohalikud Anwili fännid tulid pärast mängu ja õnnitlesid. Vanad trennikaaslased, kes mängisid vastu, need otseselt ei õnnitlenud, aga mis teha," muigas ta.

Jõesaare sõnul on Eesti meeskonna trump ühtsus. "Kõik on hingega asja kallal. Seda oli platsil näha, et mängisime meeskondlikult, jagasime palli ja võitlesime. See oligi meie mängu võti."

Hetkel Varssavi Dzikis mängiv Jõesaar pidi tunamulluse hooaja vigastuse tõttu sisuliselt jätma. Ka nüüdses koondisemängus tegi ta pealtpanekul jalale pisut haiget.

"Eks pean maandumisega natuke vaeva nägema," tunnistas eestlane, kas plaanib pühapäevases kodumängus sama vastasega siiski kaasa teha. "Tegin võib-olla üleliia trikke õhus. Pöörasin selja ja maandusin enda jalale. Väike nikastus, aga mängisin edasi."