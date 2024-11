Tartu Ülikool täienes ameeriklasest tagamängijaga

Meeskonna spordidirektor Janar Taltsi sõnul oli tagaliini täiendust vaja. "Senised mängud on näidanud, et meil on tagaliini jõudu juurde vaja, sest hooaeg on pikk ja mängude graafik tihe. Asjaolud langesid nii hästi kokku, et Harris jäi Leedus vabaks ja jõudsime temaga hooaja osas mõistlikule kokkuleppele. Loodame, et tänu temale saavad treenerid tagaliini minuteid paremini jagada ja ta toob meeskonnale juurde ohtlikkust nii rünnakul kui kaitses," sõnas Talts.

188 cm pikkune tagamängija sai Leedu liigas kirja viis mängu, milles kogus keskmiselt 3,6 punkti ja 1,4 lauapalli. Sarnaselt Kirvesele sai temalegi meeskonnast lahkumise põhjuseks Mažeikiai peatreeneri vahetus.

Eelmisel hooajal, mis oli ka Harrise esimene profiaasta, mängis ta Portugali kõrgliias Ovarense GAVEX meeskonnas 21 mängu. Hooaja keskmisteks näitajateks kogus ta 14,7 punkti, 2,5 korvisöötu ja 2,3 lauapalli. Ülikoolikorvpalli mängis Harris Minnesota ülikooli, American University ja Seton Halli eest.

26-aastane Jamir Harris saab Tartu särgis debüüdi teha juba reedel, 8. novembril ülikoolide duellis TalTech/Alexela vastu, kui esmakordselt on ülikoolimeeskondade vahel mängus ka August Soku rändkarikas.