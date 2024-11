Ülikoolide korvpalliduelli hakatakse pidama August Soku rändkarikale

Tartu Ülikooli kantsleri Kstina Noormetsa sõnul lisab rändkarikas vastasseisule kaalu juurde. "Ülikoolide duellid on viimastel aastatel muutunud järjest nähtavamaks ja tudengite seas väga hästi vastu võetud sündmuseks. Mõlema ülikooli mängijate ja fännide jaoks on see põhimõtteline vastasseis, mida kindlasti võita tahetakse nii platsil kui tribüünil kaasa elamisega. Usun, et August Soku nimelise väärika rändkarika peale mängimine võimendab seda vastasseisu veelgi ja loob hea traditsiooni tulevikuks," sõnas Noormets.

Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll tõi esile ülõpilasspordi olulisuse. "Edukas tippsort baseerub laiapõhjalisel üliõpilasspordil. Selle heaks näiteks on August Soku poeg, olümpiavõitja Tiit Sokk. Sportlaskarjäär peaks baseeruma topeltkarjääril, kus sportimisele sama oluline on haridus. Selle heaks kehastuseks on August Soku õpilane akadeemik Jaak Aaviksoo, kes on rektori ametikohuseid täitnud mõlemas ülikoolis," sõnas Voll.

August Sokk oli legendaarne korvpallur ja korvpallitreener, kes ühendab väga sobivalt mõlemad ülikoolid. Mängijana tuli ta Tartu riikliku ülikooli meeskonnas kahekordseks Eesti meistriks ja neljakordseks karikavõitjaks. Treenerina viis ta TRÜ naiskonna meistritiitlini 1970. aastal. Soku juhendatud Tallinna Polütehnilise Instituudi ehk praeguse TalTechi meeskond tuli Eesti meistriks 1984. ja 1985. aastal. August Soku poeg Tiit Sokk tuli 1988. aastal olümpiavõitjaks ja korvpallidünastia kolmas põlvkond Tanel ja Sten Sokk on mängijatena teinud korraliku karjääri.

Sellel hooajal mängivad Tartu Ülikool Maks & Mooritsa ning TalTech/Alexela meeskonnad August Soku rändkarika välja kindlasti reedel, 8. novembril kell 18.30 Tallinnas ja laupäeval, 11. jaanuaril kell 19 Tartus.