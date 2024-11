Tiimikäsk mängis sprindivõitu Lando Norrisele

Suurema osa sõidust juhtis parimalt stardikohalt teele läinud Piastri, aga kaks ringi enne lõppu võttis ta kuulda tiimikorraldust ja lasi võistkonna esinumbri Norrise mööda.

"Oscar vääris seda [võitu - ERR], aga tegime seda, mida pidime tegema," lausus Norris. "Ma arvan, et olime selgelt kiiremad, kui selja taga olnud poisid. Sprindivõistlusel on lihtsalt keeruline otsustada, kuidas talitada ja kui palju suruda, aga saime hästi hakkama."

Kolmanda koha eest heitlesid Ferrari piloot Charles Leclerc ja Verstappen ning kui sõidetud oli kaks kolmandikku distantsist, õnnestus hollandlasel mööduda.

Peagi pärast seda tuli rajale virtuaalne turvaauto, kuna Nico Hülkenbergi masin läks põlema ja selle lahkumisel lõpetasid kolm esimest üsna tihedalt koos.

Pärast sõitu langes Verstappen aga tagasi neljandale kohale, kuna hollandlane tegi kohtunike hinnangu virtuaalse turvaauto olukorras lubamatu manöövri. Sellega kaasnes viiesekundiline ajakaristus, mis tõstis Leclerci uuesti kolme hulka.

Norris vähendas vahet Verstappeniga 44 silmale. Tegemist oli esimese korraga sel hooajal, kui hollandlane ei võitnud sprindisõitu.

Pjedestaalile jõudnud pilootidele järgnesid Verstappen (+6,467), Carlos Sainz (Ferrari; +7,224), George Russell (Mercedes; +12,475), Pierre Gasly (Alpine (+18,161) ja Sergio Perez (Red Bull; +18,717).

Laupäeva õhtul on kavas kvalifikatsioon ja pühapäeval põhisõit.

