McLaren teenis Brasiilia sprindikvalifikatsioonis kaksikvõidu

Esimeses kahes sessioonis näitas kiireimat tempot üldarvestuses teist kohta hoidev Norris, kuid otsustavas sõidus suutis Piastri Interlagose ringrajal läbida ajaga 1.08,899, edestades Norrist vaid 0,029 sekundi ja kolmanda koha teeninud Leclerci 0,254 sekundiga.

Esikolmikust jäi välja neljanda järjestikuse MM-tiitli poole sõitev Max Verstappen, kes kaotas võitjale 0,320 sekundiga, üldliidrile järgnesid veel Carlos Sainz (Ferrari; +0,358), George Russell (Mercedes; +0,544), Pierre Gasly (Alpine; +0,723), Liam Lawson (RB; +1,042) ja Alex Albon (Williams; +1,179).

Verstappenile määrati selleks etapiks mootorivahetuse tõttu stardikaristus, mis tähendab, et hollandlane peab pühapäevasel põhisõidul alustama viis kohta tagantpoolt. Tema edu üldarvestuses Norrise ees on 47 punkti, kuid Norrisel on karistuse tõttu hea võimalus veidi vahet lihvida.

Briti piloot ise sellest rääkida ei tahtnud. "Ma vihkan seda küsimust. Ma lähen lihtsalt sõitma, mind ei huvita, mis kohaga [Verstappen] kvalifitseerus," ütles Norris. "Keskendun oma tööle. See ei loe, kas ta on esimene või viimane, ma pean endast lihtsalt parima andma."

Sprindisõit algab Eesti aja järgi pühapäeval kell 16.00, põhisõidule antakse start pühapäeval kell 19.00.