Toobal keerulisest hooajast: ei oleks isegi halvimas unenäos oodanud, et nii võib minna

Kevadel kolme-aastase vaheaja järel Balti liiga võidukarika pea kohale tõstnud Selver pole käimasoleval hooajal viie mänguga punktiarvet avanud.

"Praegu on meie kõige suurem mure rünnak. Meil ei ole põhisidemängijat, teda asendab väga noor sidemängija ja eks temale on see raskus jäänud. Need mängud, mis on tal välja tulnud, oleme hästi mänginud. Seal, kus surve on tema peale liiga suureks läinud, siis võib-olla ei ole teda liiga palju toetatud. Et see on kindlasti kõige suurem mure. Eks neid pisiasju on siin palju, miks me ei ole saanud mängu käima, aga peame nendest kuidagi üle saama. Hooaja algus pole selgelt olnud selline nagu ootasime. Ma ei oleks isegi halvimas unenäos oodanud, et nii võib minna," tõdes Toobal.

Seni põhisidemängija rolli kandnud Ivan Markovic on meeskonnast lahkumas. "Selle valikuga saime õppetunni. Markovic on meie jaoks tähtis lüli, aga see valik ebaõnnestus meie jaoks. Ta ei sobinud siia võistkonda ja sellele oleks pidanud kiiremini lahenduse leidma, et siia mängu tagasi tuua. Aga sellega venis ja venib ka praegu. Üritame järgmiste valikutega paremad ja täpsemad olla. Et õnneks on see hooaja algus, mitte hooaja keskel selline otsus. Katsume sellest vagust hakata vaikselt välja ronima."

Kaotused on tasapisi hakanud mõjuma meeskonna moraalile. "Eks motivatsioon tekib siis, kui paremaks läheb, kui hakkavad õnnestumised tulema. Praegu on selgelt neid liiga vähe olnud, et siin hea tuju üleval hoida. Loomulikult proovime erinevaid trenne, erinevaid aktiivseid asju, natukene puhkustega. Meil ei ole praegu ka väga head aega, et võtta aeg maha ja teha suurem restart. Hooaja alguses tegime võib-olla trennidega ka mitte kõige paremaid otsuseid. Väga palju mänge tuli peale, ka nüüd. Meil ei tule mingisugust õhku vahele, mäng mängult peale. Hingamisruumi ei ole," ütles Toobal.

"Peame olema tugevad. Midagi pole teha. Kaotusi võib veel tulla ja selleks peame valmis olema, aga me läheme siiski igasse mängu võitlema. Meil on praegu väljakul mitu meest, kes hooaja alguses ei arvanud, et hakkavad kohe põhiraskust kandma. Nende jaoks on see uus ja see on kogu võistkonna enesekindlust mõjutanud. Raske on öelda, mis meid sellest välja toob. Eks iga järgmine mäng hakkab näitama. Viimases mängus olid mõned head hetked, aga sellest ei piisanud."

Selver on edukamalt esinenud eurosarjas. Oktoobri keskel alistati CEV karikasarja esimeses ringis kahe mängu kokkuvõttes Sloveenia klubi OK Maribor. Järgmises ringis ootab Balti meistrit Rumeenia klubi Bukaresti Rapid.

"Eurosarjas mängime paremini, sest meil on vastas võõrad mängijad, keda ei oska liiga palju karta. Eesti liigas sa tead, kelle vastu sa mängid. Sa tead, milleks nad on võimelised ja millega nad on meid pärssinud. Teame, et mingid lülid on meil haavatavamad ja vastane on seda kindlasti rohkem ära kasutanud kui euromängudes. Eks me proovime seda varjata ja nüüd tuleb eurosarjas kaks mängu päris kiiresti peale, et peame korrektuure tegema. Aga selge on see, et meil on vaja vähemalt ühte uut meest. Mitte ainult mänguliselt, vaid ka trennide jaoks ja selle otsinguga me tegeleme."

Cronimet liiga põhiturniiri võitja pääseb otse poolfinaali, teised klubid jätkavad veerandfinaalis. Sestap usub Toobal, et vigade parandamiseks on veel aega. "Karikafinaal tuleb vähe kiiremini peale, et veerandfinaal on juba pühapäeval esiliiga meeskonna vastu, aga neid samamoodi ei tohi alahinnata. Peame kõiki neid mänge maksimumiga võtma," märkis Toobal.

"Balti liiga seisukohast ütleme nii, et põhiturniiri võitja saab otse finaali, aga selle kohapealt tõesti, et meil on aega. Kui me karikat ei arvesta, siis tähtsamateks osadeks on aega isegi kaks kuud. Aga kindlasti ei tahaks alla anda siin nüüd, et unustame karika ära. Meil on omad võimalused kindlasti olemas ja ega keegi alla pole andnud. Lihtsalt võib-olla ühest võidust ei piisa, et august välja tulla. See on põhiline, et suudaksime pea külmana hoida."

Sel laupäeval läheb Selver x TalTech Cronimet liigas vastamisi Võru Barrusega, kes on võitnud neli mängu järjest. "Me võime väga palju rääkida sellest, mida vastane teeb, aga selge on see, et praegu jääb see asi meie võrgu poole. Kui suudame vastuvõtust hakata rünnakuid paremini lahendama, siis oleme igal juhul mängus. Kuni seda ei suuda, siis pole vahet, mida vastased teisel pool võrku teevad."