Mehhiko GP võitis Sainz Jr., Verstappen sai karistada

Stardi järel haaras liidrikoha valitsev maailmameister Max Verstappen (Red Bull), kuid 9. ringil võttis Sainz Jr. esikoha tagasi ja ületas finišijoone lõpuks esimesena, teenides käimasoleval hooajal teise etapivõidu.

Verstappen hakkas seejärel lahingut pidama Lando Norrisega. Hollandlane jäi esialgu Norrise ette, ent sai kaks 10-sekundilist ajakaristust McLareni mehe rajalt välja surumise eest ja raja lõikamise eest.

Sellest kõigest lõikas kasu Sainz Jr.-i tiimikaaslane Charles Leclerc, kes kerkis teisele kohale. Võistluse lõpus tegi Leclerc sõiduvea, kui sõitis korraks rajalt välja ja lasi sellega endast mööda Norrise.

LAP 63 / 71



LECLERC GOES WIDE OUT OF THE FINAL CORNER AND NORRIS IS INTO SECOND!!



The Ferrari is off the road and HOW has he not hit the wall?! Incredible car control to save it!