Räim uuest rattameeskonnast: hiinlasest omanik on kahe jalaga meie paadis

Sel aastal Mongoolia lipu all sõitev jalgrattameeskond Ferei Quick Panda Podium registreeritakse 2025. aastal Eestis. Meeskond hakkab sõitma sinimustvalge lipu all ning selle tuumik koosneb siinsetest ratturitest, Eesti poolelt veavad projekti Mihkel Räim ja Martin Laas.

"Kuna oleme Eesti lipu all ehk Euroopa tiim, loodame saada rohkem kutseid Euroopa sõitudele," rääkis Räim Vikerraadiole. "Siin tekib väike probleem: Euroopa sõitudel osalemiseks on vaja finantse ehk meil on vaja toetajaid siit ka, et seda lubada. Aasias on nii palju kergem, enamasti maksavad võistluste korraldajad kõik lennud ja hotellid, kulusid on seal meeskondadel vähem."

"Aasia on meil põhifookus, meie tiimi peasponsor Quick annab meile rattad ja toetab finantsiliselt väga palju, nende eesmärk on Aasias oma rattabränd üles ehitada ja tulevikus Euroopasse laieneda," selgitas Räim.

Seda, et Eesti lipu all sõitvat meeskonda enam nii palju Aasia sõitudele ei oodata, Räim ei karda. "Kaalusime riskid läbi, meie meeskonna omanikul on erinevate korraldajatega head suhted ja sel aastal näitasime ka Aasia suurtel sõitudel, et väärime seal kohta. Eesti lipp on sellegipoolest Aasias eksootiline, aga võib-olla isegi parem, et meile pööratakse rohkem tähelepanu," sõnas ta.

Eesti lipu all on kontinentaaltasemel varem sõitnud aastatel 2004-10 tegutsenud Kalev Chocolate Team ning 2018. aastal loodud Tartu klubi, mis praegu kannab nime Voltas–Tartu 2024 by CCN.

"Tartu meeskond oli rohkem järelkasvumeeskond, meil on rõhk teisel kohal. Seda oli vaja, aga nagu näha, siis seda ei saa teha ilma Aasia sponsoriteta," tõdes Räim, kelle sõnul oli meeskonnaga liitumise vastu huvi isegi World Touri tasemelt. "Meil oli ideid palju, aga eks rahaline pool paneb piirangud ette. Mõned mehed on veel ripakil, mõnega rääkisime läbi, aga nad leidsid endale muud meeskonnad. Paberi peal on mõned eestlaste nimed veel, keda tahaks saada," tõdes ta.

Räim usub ka, et koostöö hiinlastest omaniku Chen Xiaoyangi ja peasponsoriga mingeid probleeme ei tekita. "See riik on nii suur, et sa ei saa kõiki ühe mütsiga lüüa. Meie boss on väga haritud inimene, oleme temaga igasugustel poliitilistel teemadel rääkinud ja ta on kahe jalaga meie paadis," kinnitas Räim.