EOK peasekretärina tööd alustav Tohver: avatud suhtlus on kõige alus

Oled jalgpalliväljal ja golfis väga tuntud inimene, teen sulle võib-olla liiga, aga arvan, et teiste spordiinimeste jaoks oled sa suhteliselt tundmatu. Seetõttu tuleb sul ennast tuttavaks teha. Kuidas see sinu puhul välja näeb?

Ma olen spordi sees olnud lapsepõlvest saati ja tegelikult tunnen juba praegu päris palju spordiinimesi. Kindlasti on palju võimalusi inimestega tuttavaks saada - kasvõi eelmisel nädalal osalesin sportlaskomisjoni töös, järgmisel nädalal olen kohal Kääriku Kärajatel ja neid võimalusi tuleb kindlasti väga palju. Kutsun siinkohal üles ka spordiinimesi endid initsiatiivi näitama ja tulla tere ütlema. Avatud suhtlus on kõige alus."

Eelmine peasekretär Siim Sukles oli ise nii-öelda frontman ja eelmine president Urmas Sõõrumaa pigem hoidis end igapäevatöös tagaplaanile. Uus president Kersti Kaljulaid on ilmselgelt käed mullas president. Kuidas sina tema kõrvale ära mahud? Teil on kaks asepresidenti veel, neli uut inimest, kes kõik tahavad hakata tegema.

"Ma arvan, et Eesti spordi vaatevinklist on meil vedanud, sest saame endale korraga neli spordijuhti, kes tahavad teha ja on võimekad inimesed. Kuidas see võiks välja näha, eks me lepime selle täpselt kokku, aga põhiprintsiip peaks olema see, et president koos asepresidentidega moodustab strateegilise kihi ja EOK sekretariaat, meie kontor, sihtasutused, moodustame tegevtiiva, kes strateegiat hakkab ellu viima.

Kas sina pead otseselt käima mööda firmasid ka ja otsima raha?

Ressursipuudus on kindlasti üks Eesti spordi olulisemaid teemasid. Kindlasti ei ole see ühe inimese vastutus, igaüks meist spordimaastikul peab sellega tegelema, alustades sportlastest, klubidest, alaliitudest, aga ka EOK-st. Kui keegi ei saa sellega võib-olla veel kõige paremini hakkama, siis tuleb aidata ja toetada, tuleb luua süsteemid, kuidas seda mõjusalt teha. Loomulikult on see ka minu vastutus.

Jalgpallikohtunikuna oled sa olnud konfliktide lahendaja, sul on Slava Ukraini kogemus, sattusid sinna, kui olukord oli väga keeruline. Mis on sinu põhimõtted konfliktide lahendamisel?

Alustame sellest, et kõige parem viis konflikte lahendada on neid ennetada. Alati ei tule see välja, aga tihti on enne ohumärgid õhus ja kui on võimalik neile tähelepanu pöörata, siis ehk on. Kui konflikt on juba käes, tuleb lähtuda väga lihtsatest põhimõtetest. Esimene asi on see, et tuleb kõik ära kuulata ja püüda aru saada, miks oleme sinna kohta jõudnud ja mis on igaühe vaatekohad. Teiseks usun, et tuleb otsida lahendusi, mitte seda, kes on süüdi. Otsused tuleb teha sõltuvalt seatud eesmärkidest ja kokkulepitud väärtustest. Peame Eesti spordis nüüd väga selgelt kokku leppima, millised on eesmärgid, mille poole hakkame püüdlema ja millised on väärtused, kuidas tahame sinna jõuda. Mida iganes otsustatakse, tuleb avatult kommunikeerida.