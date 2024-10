Varul loobus Islandi klubi pakkumisest: nüüd tuleb kodumaa vilju nautida

Serviti rünnakuliidritel Hendrik Varulil ja Alfred Timmol on vanust vastavalt 28 ja 24 aastat. Mõlemad mehed on proovinud kätt ka välismaal: Varul Rootsis ja Timmo Norras. Kui Timmo mõtleb jätkuvalt välisklubis karjääri tegemisest, siis Varul otsustas kahe hooaja vahel töö- ja pereelu huvides vägagi märkimisväärsest pakkumisest ära öelda.

"Eelmine aasta me kohtusime Islandi klubiga Valur. Nemad võitsid selle liiga ja mina mängisin nende vastu väga head partiid. Sinna mind kutsuti, kaks korda kutsuti, aga jäin kodumaale," sõnas Põlva Serviti joonemängija.

Islandi klubi pakkumist võtab Varul tõsise komplimendina. Ehkki võimalus olnuks tööandja mõttes karjääri parim, ei kahetse mees oma otsust. Asjad on paika loksunud ja kogemus võõrsilt ellu kaasa võtta. "Käisingi põhimõttega, et ma tahan näha, mis oleks, kui… Ma sain selle enda jaoks kätte. Minul ei ole enam karjääris seda tunnet, et oleks võinud kuskile minna või seda teha. Mina olen kõik ära teinud enda jaoks ja nüüd tuleb kodumaa vilju nautida," usub Varul.

Alfred Timmo võimeid arvestades võib uskuda, et oma võimaluse välismaal veelkord õnne proovida tagamängija lähiaastatel kindlasti saab. Minevik karastas ja seega on Timmo jaoks nüüd oluliselt selgem, mida klubi valimisel jälgida. Ta toob näite oma perioodist Norras.

"Läksin sinna ja tuli välja, et mind oli valele positsioonile valitud. Ja selle tõttu ma ei saanud ka seal väga palju mänguaega. Naturaalselt pidin teise positsiooni peal mängima, aga pandi siis valele positsioonile," selgitas Timmo.

Timmo kokkuvõte on, et Eestist lahkumisel tuleb igal juhul seada prioriteediks mänguline pool. Palga mõttes saab võit tekkida pigem siis, kui mängija on ennast mõnes välisklubis juba tõestanud.