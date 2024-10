Mistra kaotas eurosarja avamängu, aga pead norgu ei lase

Mäng algas eestlastele raskelt, kui vastastel lasti visata esimesed kolm väravat. Siis aga ärkasid ka Mistra mehed ning 12. minutil olid Aron Lepiku tabamuse järel tablool juba numbrid 7:5 nende kasuks. Võrdne rünnakuefektiivsus väljendus ka skooris, kui kaheksa minutit enne lõppu oli seis taas 11:11 viigis. Perioodi lõpus võtsid aga võõrustajad initsiatiivi tagasi ning läksid vaheajale 16:13 eduseisus.

Vahur Oolupi sajaprotsendilise resultatiivsuse juures visatud seitsme värava toel suutis Eesti klubi teise perioodi keskpaigaks jõuda vastastest ühe värava kaugusele. Kuigi Šviesa taastas korraks ka kolmeväravalise edu, siis Serhii Orlovskyi tabamus kümme minutit enne kohtumise lõppu tõi tabloole taas viiginumbrid 27:27.

Mängu jooksul koguni üheksa karistusviset teeninud Šviesa suutis siiski viimaste minutitega Mistra elu korduskohtumiseks väga raskeks teha, kui visati viis järjestikust väravat ning Eestisse võetakse kaasa 34:30 eduseis.

"Eks see täna kaitse taha jäi," sõnas Oolup kaotuse järel. "Rünnakul ise 30 väravat skoorida on täitsa hea, aga teisel pool 34 lasta on ilmselgelt liiga palju. Õnneks siiski neljane vahe ei ole nii suur, et pead norgu lasta. Parandame kaitse ja väravavahtide koostööd, mõned tõrjed juurde ning kodus on meid kõva lahing ees ootamas."

90-protsendilise viskeefektiivsusega skoorinud leedukate poolelt olid laupäeval resultatiivseimad Karolis Bliuvas 13 ning Tadas Raskevicius kuue tabamusega. Mistra eest viskasid Oolup ja Orlovskyi seitse väravat. Laupäeva õhtul on veel eurosarjas võistlustules teine Eesti klubi, Põlva Serviti. Mõlemas paaris selguvad edasipääsejad järgmisel laupäeval Eestis.